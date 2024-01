Công an đang vây bắt nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê

Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an tỉnh Long An chốt chặn, vây bắt nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn.

Liên quan đến vụ “Nữ nhân viên quán cà phê bị sát hại ở huyện Hóc Môn” như Báo SGGP đã thông tin, sáng 7-1, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an tỉnh Long An chốt chặn, vây bắt nghi phạm gây ra vụ án trên.

Từ tối ngày 6 đến ngày 7-1, nhiều đơn vị như: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động… thuộc Công an TPHCM, Công an tỉnh Long An đã có mặt tại nhiều tuyến đường dọc khu vực biên giới huyện Đức hòa, Đức Huệ, Thạnh Hóa (Long An) để chốt chặn, vây bắt nghi phạm. Các tuyến đường đều được lực lượng công an giám sát chặt chẽ.

Công an khám nghiệm hiện trường

Trước đó, trưa 6-1, người dân nghe tiếng hô hoán trong một ki ốt là quán bán cà phê trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM) nên chạy tới thì nhìn thấy một người đàn ông trên xe máy chạy khỏi ki ốt trên.

Qua kiểm tra, người dân phát hiện chị N.T.H.P. (sinh năm 2002, nhân viên quán) nằm bị thương. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị P. đã tử vong.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm (khoảng 30 tuổi, ngụ tỉnh Long an). Người này dùng hung khí sát hại chị P. rồi lấy xe máy và một số tài sản chạy về tỉnh Long An.

