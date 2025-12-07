Mở rộng trái tim cùng “Phổ thinh lặng”

Triển lãm Phổ thinh lặng diễn ra từ ngày 7 đến 14-12 mở ra không gian đối thoại giữa nghệ sĩ và cộng đồng về thế giới vô thanh của trẻ rối loạn phổ tự kỷ (ASD).

Hình ảnh trong Triển lãm Phổ thinh lặng

Rối loạn phổ tự kỷ ngày càng được nhận diện rộng rãi trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nhận thức của cộng đồng vẫn còn định kiến và thiếu thấu cảm đối với người tự kỷ cũng như gia đình của họ. Nhiều câu chuyện cá nhân bị bỏ quên, những cảm xúc bị gói kín, thế giới nội tâm khác biệt của người tự kỷ chưa được hiểu đúng, được đồng hành.

Khởi tạo không gian đối thoại giữa nghệ sĩ, gia đình, chuyên gia và cộng đồng, dự án nghệ thuật và giáo dục đặc biệt Spectrum Of Silence (Phổ thinh lặng) là cầu nối khuyến khích sự đồng hành, thấu hiểu, tôn trọng khác biệt đối với người rối loạn phổ tự kỷ.

Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, người xem thấy trẻ rối loạn phổ tự kỷ là “em được quyền đặc biệt”. Trẻ không nhìn thế giới như người bình thường nhìn, không nghe như người bình thường nghe, không phản ứng như người bình thường phản ứng.

Thế giới nội tâm của trẻ vận hành như biểu đồ vô cực: ánh sáng có thể vang thành âm thanh, âm thanh co lại thành hình khối, cảm xúc thắt lại thành quang phổ sắc màu.

Nếu ảnh chân dung tĩnh của NAG Tang Tang khơi dậy cảm xúc tập trung qua ánh mắt, sự lúng túng của trẻ - những biểu đạt khó có thể bộc lộ bằng lời thì NAG Hải Thanh (bộ ảnh Touch), NAG Nguyễn Thanh Huế (The Moment) theo chân các nhân vật trong sinh hoạt hằng ngày - những nỗ lực phi thường, nên thơ của trẻ tự kỷ trong tương tác, can thiệp giáo dục đặc biệt và với thế giới bên ngoài được lột tả. Nhiếp ảnh trừu tượng của Nguyễn Ngọc Hải lại diễn đạt những phản chiếu lặng thầm và tinh tế của người tự kỷ.

Từ tác phẩm tạo hình “Phổ thinh Lặng” của nhà điêu khắc Lập Phương, người xem “nghe” những khoảng trống đầy lời. Khối đá, khối gỗ, hay kim loại không phát ra tiếng, nhưng phát ra thanh âm qua ánh nhìn.

Các tác phẩm trong triển lãm

Mỗi bức ảnh hay một hình khối như lời kể xuyên suốt, thắt - mở, khơi - gợi người xem cảm nhận. Hiểu người tự kỷ không phải để “điều chỉnh” họ trở nên bình thường, mà để mở rộng chúng ta.

Mở rộng trái tim và giới hạn hiểu biết về khái niệm “bình thường”, mở rộng về bản chất con người, tính đa dạng thần kinh (neurodiversity), đa dạng tồn tại.

TIỂU TÂN