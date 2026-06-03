Mọi hoạt động, phong trào phải đi vào thực chất để người dân được thụ hưởng

Ngày 3-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc quán triệt kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Thường trực các tổ chức chính trị - xã hội, các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu, nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc tinh thần chỉ đạo; vận dụng cụ thể vào thực tiễn để tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả hơn.

Chuyển mạnh từ hình thức sang thực chất

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, những kết quả đạt được thời gian qua là kinh nghiệm thực tiễn quan trọng để tiếp tục phân tích sâu, đề xuất cơ chế tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thiện tổ chức bộ máy gắn với giải pháp tổ chức thực hiện tốt hơn.

Trong đó, cần chuyển mạnh từ liệt kê kết quả sang phân tích tác động; từ mô tả công việc sang đánh giá chất lượng vận hành; từ kiến nghị chung chung sang kiến nghị rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ địa chỉ, rõ kết quả.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu đánh giá rõ sự đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; năng lực vận hành của hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cấp xã; chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; đánh giá hiệu quả phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nguồn lực và cơ chế kiểm soát việc triển khai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc quán triệt kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, cần đánh giá thực chất kết quả chuyển đổi số, nhất là việc xây dựng, kết nối, khai thác dữ liệu và nâng cao năng lực quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Các tổ chức thành viên cần phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, xem chuyển đổi số là cơ hội, động lực để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình, cơ chế mới trong giai đoạn hiện nay, làm cơ sở đo lường kết quả thực chất và tiếp tục hoàn thiện phương thức tổ chức thực hiện.



Mọi phong trào phải đo được kết quả, đo được tác động

Phân tích các nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, tham mưu chương trình hành động, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động.



Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh điều hành hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Theo đó, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp và các cơ chế vận hành phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, các nội dung triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực, không dàn trải; mạnh dạn cắt giảm những phong trào mang tính hình thức, chồng chéo, nặng về thi đua hoặc phô trương, lãng phí.

“Mọi hoạt động, phong trào không phô trương hình thức, phải đi vào thực chất để phục vụ người dân, để người dân được thụ hưởng”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân phát biểu góp ý. Ảnh: VĂN MINH

Trước yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận phải đột phá tư duy, thích ứng với tình hình mới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu mỗi cán bộ, công chức đổi mới cách làm, gắn nhiệm vụ với mục tiêu phát triển đất nước và thành phố; gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, phải chuyển mạnh từ khẩu hiệu sang kết quả; từ hình thức sang thực chất; bảo đảm rõ cơ chế, rõ nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động phải chuyển từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể; bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM Nguyễn Minh Hoàng trình bày tham luận. Ảnh: VĂN MINH

Mọi hoạt động phải gắn với mục tiêu phát triển của đất nước, thành phố và thực hiện dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; bảo đảm các hoạt động của Mặt trận hướng đến an sinh, an ninh, an toàn và an dân.

Để thực hiện tốt yêu cầu trên, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thông qua việc thực hiện “Mặt trận số”, triển khai ứng dụng an sinh xã hội số TPHCM.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề xuất của đoàn viên, hội viên và nhân dân; triển khai đồng bộ, toàn diện gắn với phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tập trung theo dõi việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Huỳnh Thị Kim Xuyến trình bày tham luận. Ảnh: VĂN MINH

Giảm mạnh đầu mối, biên chế sau sắp xếp Thời gian qua, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TPHCM là một trong những tổ chức nêu gương trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Ở cấp thành phố, các đơn vị cấp phòng được hợp nhất từ 32 đơn vị còn 10 ban tham mưu, giúp việc chuyên sâu. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc giảm 89,1%, từ 55 đơn vị còn 6 đơn vị. Các quỹ có chức năng tương đồng được sắp xếp từ 8 còn 3 quỹ. Tại cấp xã, thành phố đã kịp thời thành lập và vận hành đồng bộ 168/168 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã; biên chế công chức hệ thống giảm 51,29%. Cùng với đó, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động bảo đảm chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo trợ xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội.

VĂN MINH