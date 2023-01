Mỗi năm, xây tặng trên 300 căn nhà cho đồng bào dân tộc ít người, đồng bào tôn giáo

Ngày 13-1, Đoàn đại biểu tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) do Phó Tỉnh trưởng ban hành chính Hem Piset làm trưởng đoàn và tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) do Phó Tỉnh trưởng ban hành chính Hy Thouk làm trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc tết tỉnh Long An nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.