MoMo mang đến trải nghiệm thanh toán Face Payment cho người dùng

Đồng hành cùng Ngày Không Tiền Mặt (Cashless Day) 2024, MoMo mang đến hàng loạt hoạt động thiết thực với cách tiếp cận mới mẽ nhưng gần gũi nhằm trang bị cho người dùng các kiến thức về tài chính, đặc biệt là vấn đề an toàn bảo mật với thông điệp “Cùng MoMo trang bị kiến thức tài chính - An toàn thanh toán, An tâm tương lai”.