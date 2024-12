MoMo triển khai bộ giải pháp số trên ứng dụng VNeID

Nối tiếp thành công từ hoạt động liên kết xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng VNeID, hôm nay 17-12, Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân - Bộ Công an (RAR) và MoMo chính thức ký kết hợp tác nhằm triển khai bộ giải pháp số trên ứng dụng VNeID.

Đại diện MoMo và đại diện Trung tâm RAR ký kết hợp tác.

Theo đó, bên cạnh việc liên kết với ứng dụng VNeID của Bộ Công an để cập nhật thông tin sinh trắc học, MoMo và Trung tâm RAR sẽ hợp tác nghiên cứu, triển khai các giải pháp số trong dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông vận tải… và nhiều lĩnh vực khác. Thỏa thuận hợp tác này giữa Bộ Công an và MoMo đánh dấu một bước tiến mới, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng môi trường số an toàn để mọi người dân có thể tiếp cận và hưởng lợi từ các tiện ích số.

Trong lộ trình thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và thúc đẩy chuyển đổi số, bên cạnh các ngân hàng, MoMo là fintech đầu tiên Bộ Công an hợp tác triển khai các giải pháp số, tích hợp thanh toán thông qua kết nối với ứng dụng VNeID. Với lợi thế về công nghệ, dữ liệu và mạng lưới hơn 30 triệu người dùng trên nền tảng, MoMo được coi là trợ lực quan trọng để cùng Bộ Công an đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân, thúc đẩy chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ hợp tác này, MoMo sẽ phối hợp cùng Trung tâm RAR triển khai các giải pháp, dịch vụ số trên VNeID, bao gồm dịch vụ xác thực điện tử; tích hợp kênh thanh toán trực tuyến trong các lĩnh vực hành chính công, thanh toán hóa đơn, tiện ích.. và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại bệnh viện.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc MoMo, hợp tác chiến lược này minh chứng cho cam kết lâu dài của MoMo trong việc đưa tiện ích, dịch vụ tài chính đến gần hơn với mọi người dân, thông qua hợp tác và tích hợp hạ tầng, số hóa dịch vụ công, sáng tạo giải pháp mới. MoMo với năng lực công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng của mình luôn sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan chức năng đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, để mọi người dân đều được hưởng lợi từ chuyển đổi số và các tiện ích xã hội

KIM THANH