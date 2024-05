Một cuốn sách, một tách cà phê

Dự án “One book one coffee” trao sách và bánh kẹo cho các em thiếu nhi tại tỉnh Bình Phước

Long lanh tri thức

Dự án “One book one coffee” được hiểu là mô hình đổi sách lấy cà phê, bắt đầu từ tháng 8-2022, với hành trình “Coffee tour in the city” của đơn vị Coffeerary (đơn vị sản xuất nội dung đa nền tảng chuyên sâu về cà phê) tại khuôn viên trước Bưu điện TPHCM. Mỗi khi khách mang sách đến quyên góp sẽ được đổi ngay 1 ly cà phê coldbrew miễn phí. Số sách quyên góp được sẽ được phân loại theo độ tuổi (cấp 1, 2, 3) và gửi về các trường ở những địa phương còn khó khăn, làng trẻ em để xây dựng tủ sách.

Mang quyển sách đến và nhận về ly cà phê nhưng vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Hồ Anh Khoa (28 tuổi, nhân viên kinh doanh, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Tôi và các bạn đọc được thông tin trên facebook, nhưng cũng không tin lắm. Sẵn dịp cuối tuần cả nhóm ra đây chơi nên cầm theo sách, không ngờ dự án hay đến vậy. Hy vọng thông qua hoạt động này sẽ có nhiều sách hay được trao đến các em nhỏ”. Tủ sách đầu tiên của dự án được trao tặng vào tháng 9-2022, tại tỉnh Bình Phước. Hai kệ sách với 2.000 đầu sách thiếu nhi đã được đặt tại điểm trường Bù Kroai và Trường tiểu học Nguyễn Huệ, hơn 300 em nhỏ người dân tộc S’tiêng và các em sống ở làng chài trên lòng hồ thủy điện Thác Mơ đã nhận những chiếc lồng đèn, bánh trung thu, bánh kẹo, bút chì màu…

“Tôi phải gọi đây là trải nghiệm quý báu và ngỡ ngàng với những nụ cười. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một dự án cộng đồng, tổ chức trung thu cho các em nhỏ giữa rừng cao su hay bên điểm trường giữa vườn điều. Trước đó, tôi cũng không nghĩ rằng những món quà nhỏ này lại mang lại hạnh phúc lớn lao đến như vậy cho các em. Nụ cười của các em chắc chắn sẽ lưu dấu mãi trong tâm trí từng người trong nhóm chúng tôi. Những đôi mắt sáng long lanh, ôm chầm lấy từng cuốn sách, cây bút chì lấp lánh cả một chân trời tri thức, em nhỏ nào cũng thích học, mê vẽ”, một thành viên Coffeerary kể lại chuyến đi đầu tiên của dự án One book one coffee.

Bồi đắp thói quen đọc

Trong chuyến hành trình Về nguồn vừa qua, One book one coffee đã có dịp kết hợp cùng giải chạy Đền Hùng Spirituality Marathon 2024 để trao tặng sách đến trẻ em ở tỉnh Phú Thọ. Dự án đã gửi tặng gần 10.000 đầu sách đến các em nhỏ ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Những quyển sách được lựa chọn với nhiều thể loại khác nhau như sách kiến thức khoa học, lịch sử, truyện tranh, cổ tích, văn học, nghệ thuật, kỹ năng sống,…

Nói về lý do bắt đầu dự án với sách, chị Mỹ Tiên, quản lý dự án One book one coffee, chia sẻ: “Việc quyên góp các vật phẩm thiết yếu và quần áo đã có những tổ chức khác làm, One book one coffee chỉ mong muốn chung tay giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp nhận kiến thức và tư duy như trẻ em thành phố để có thể góp phần giúp cuộc sống các em tươi sáng và có những lối đi tốt hơn. Bên cạnh đó, việc đọc sách cũng là thói quen tốt cần được xây dựng và bồi đắp từ khi còn nhỏ, cho nên dự án muốn các em được tiếp cận gần nhất với tri thức và những tư duy, những điều tốt đẹp hơn”.

Ngoài việc xây dựng tủ sách, One book one coffee còn tổ chức các giải chạy để gây quỹ, số tiền ở quỹ dùng để mua kệ sách, chi phí vận chuyển sách và làm quà (các nhu yếu phẩm, cặp sách, tập vở mới,…) để trao thưởng cho các bé có thành tích học tập tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đăng ký giải chạy do One book one coffee tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng 8-2024 tại TPHCM, Phương Tuấn (30 tuổi, nhân viên tài chính, ngụ quận Tân Phú) chia sẻ: “Tôi thường tham gia các giải chạy do công ty hay các đơn vị bên ngoài tổ chức gần 10 năm nay, nên cũng tạm gọi là có chút đam mê chạy bộ. Đọc qua thông tin thấy mỗi BIB chạy bán ra sẽ trích 50.000 đồng để gây quỹ mua sách và dụng cụ cho các em nhỏ, nên lần này tôi và cả nhóm bạn đều cùng tham gia”.

Lợi nhuận là mục tiêu của hoạt động kinh doanh, nhưng khi lợi nhuận gắn với những giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng thì lợi nhuận sẽ bền vững hơn. Đường dài của một dự án xã hội sẽ cần nhiều trợ lực và khi người ta hướng các trợ lực để vun bồi một thế hệ toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, đó sẽ là giá trị xứng đáng để cộng đồng chung tay.

Tính đến tháng 4-2024, dự án One book one coffee đã gửi tặng 20.000 đầu sách cho thiếu nhi tại các tỉnh Bình Phước, Quảng Nam, Phú Thọ. Hiện dự án vẫn tiếp tục nhận sách quyên góp tại địa chỉ: 5/62 đường Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Dự án không nhận sách giáo khoa, giáo trình và sách photo.

THIÊN BÌNH