Một nữ công an bị tấn công bằng búa phải nhập viện cấp cứu

Ngày 8-7, Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng Công an huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã có báo cáo Giám đốc Công an tỉnh về vụ việc Trung tá Vũ Thị Ái Việt (sinh năm 1979, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an huyện Hoài Ân) bị 1 đối tượng dùng búa tấn công chấn thương sọ não phải đưa đi cấp cứu.