Một phụ nữ ở Bắc Giang bị chồng bóp cổ chết ngay ở phòng ngủ

Ngày 20-2, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông tin về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng khiến 1 phụ nữ sinh năm 1981 tử vong.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 2 giờ ngày 19-2, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của Công an huyện Yên Dũng về việc khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, bà L.T.H. (sinh năm 1952, ở thôn Voi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng) phát hiện con dâu là chị N.T.H. (sinh năm 1981) chết trong phòng ngủ của gia đình và anh T.Đ.T. (sinh năm 1979) là con trai bà L.T.H. và là chồng chị H. có nhiều thương tích trên người.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường vụ án

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Yên Dũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra làm rõ và vận động T.Đ.T. đầu thú về hành vi giết người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, T. và chị H. kết hôn, chung sống với nhau từ năm 1999 đến nay. Thời gian gần đây do mâu thuẫn tình cảm nên khoảng 1 giờ ngày 19-2, T. đã dùng tay bóp cổ chị H. dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, T. dùng dao tự gây thương tích cho bản thân.

MINH KHANG