Một thanh niên tử vong do thử súng mua trên mạng

Ngày 17-6, Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Phạm Ngọc Lợi (20 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan hành vi vô ý làm chết người đến Công an huyện Thủ Thừa thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.