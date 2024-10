Mưa lớn, di dời các hộ dân gần núi Mang Kà Muồng, đường thành phố Quảng Ngãi ngập sâu

Người dân sống gần chân núi Mang Kà Muồng di dời đến nơi an toàn

Liên tiếp trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50mm - 150mm, có nơi mưa to hơn như Trà Phú 152mm, Trà Nham (huyện Trà Bồng) 166mm, Sơn Mùa (huyện Sơn Tây) 153mm.

Tối ngày 8-10, trên địa bàn xã Sơn Bao (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) trời đang mưa rất lớn, nhiều khả năng xảy ra nguy cơ sạt lở núi Mang Kà Muồng, thôn Nước Tang, xã Sơn Bao.

Di dời đến nơi an toàn tránh nguy cơ sạt lở núi

UBND xã Sơn Bao đã vận động 4 hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đến ở tạm tại nhà người thân để đảm bảo an toàn.

Trong thời gian tới, khuyến cáo người dân hạn chế qua lại tại khu vực này để đảm bảo an toàn.

Người dân di dời đến nhà các hộ kiên cố tránh trú

Điểm nứt núi Mang Kà Muồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong đợt kiểm tra vào ngày 3-10 của Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi, các điểm nứt núi Mang Kà Muồng đang có dấu hiệu lan rộng theo hình vòng cung, ban đầu các vết nứt chỉ trượt từ 1,5m, nay từ 2-2,3m trở lên.

Tính từ điểm đường ĐH77 đến đỉnh núi, có những điểm nứt dài đến 60m, có đoạn 45m, thân sườn núi bị nứt ngang, phạm vi ảnh hưởng trực tiếp hơn 1.500m2 đất.

*Trong tối 8-10, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến một số tuyến đường trên thành phố Quảng Ngãi ngập sâu.

Nhiều tuyến đường ở thành phố Quảng Ngãi bị ngập sâu trong nước do mưa lớn kéo dài

Tuyến đường Phạm Xuân Hòa bị ngập

Các tuyến đường ở trung tâm TP Quảng Ngãi như Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Nguyễn Nghiêm, Võ Thị Sáu bị ngập.

Nhiều tuyến đường ngập sâu

Công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã kéo dây cảnh báo các điểm ngập nguy hiểm

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, trong những giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40mm - 120mm, có nơi trên 150mm.

“Tình trạng mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất nơi có địa hình yếu, các công trình đang thi công trên triền núi triền dốc và ngập cục bộ ở các tuyến đường, vùng trũng thấp”, ông Sỹ nói.

NGUYỄN TRANG