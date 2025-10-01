Mưa lớn gây ngập phố núi Bảo Lộc, Lâm Đồng

Chiều 1-10, trận mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ khiến nhiều khu vực tại các phường 1 Bảo Lộc, phường 2 Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập nặng và nhiều cây xanh bị ngã đổ gây ách tắc giao thông cục bộ.

Video: Suối Cam Ly đoạn qua phường Cam Ly - Đà Lạt dâng cao, nước tràn lên đường

Ghi nhận tại các tuyến đường như Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng, Hà Giang, Hoài Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Phú (thuộc Quốc lộ 20), Đinh Tiên Hoàng, Ký Con… bị ngập sâu trong nước.

Đường phố Bảo Lộc ngập nặng sâu sau mưa lớn

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,4 đến 0,6 mét. Đường bị ngập sâu khiến nước tràn vào nhà nhiều hộ dân trên các tuyến đường.

Mưa lớn còn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh đô thị trên một số tuyến đường bật gốc, ngã đổ gây cản trở giao thông.

Nhiều cây xanh ngã đổ trên đường Nguyễn Công Trứ, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng đã có mặt xử lý các khu vực bị ngập úng. Đồng thời, giải phóng hiện trường cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường đảm bảo giao thông thông suốt.

Nước mưa không kịp thoát gây ngập trên đường Đồng Tâm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, chiều 1-10

Đường Huyền Trân Công Chúa, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngập cục bộ sau cơn mưa lớn

Chiều cùng ngày, tại phường Xuân Hương – Đà Lạt, cơn mưa lớn cũng gây ngập cục bộ đường giao thông tại đường Huyền Trân Công Chúa, Đồng Tâm.

ĐOÀN KIÊN