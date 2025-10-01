Mưa lớn gây ngập phố núi Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ghi nhận tại các tuyến đường như Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng, Hà Giang, Hoài Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Phú (thuộc Quốc lộ 20), Đinh Tiên Hoàng, Ký Con… bị ngập sâu trong nước.
Nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,4 đến 0,6 mét. Đường bị ngập sâu khiến nước tràn vào nhà nhiều hộ dân trên các tuyến đường.
Mưa lớn còn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh đô thị trên một số tuyến đường bật gốc, ngã đổ gây cản trở giao thông.
Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng đã có mặt xử lý các khu vực bị ngập úng. Đồng thời, giải phóng hiện trường cây xanh ngã đổ trên các tuyến đường đảm bảo giao thông thông suốt.
Chiều cùng ngày, tại phường Xuân Hương – Đà Lạt, cơn mưa lớn cũng gây ngập cục bộ đường giao thông tại đường Huyền Trân Công Chúa, Đồng Tâm.