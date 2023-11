Mưa lớn khiến nhiều đoạn quốc lộ qua tỉnh Quảng Nam ngập nặng

Theo đó, mưa lớn gây ngập Quốc lộ 40B tại ngầm sông Trường ở Km 62+378, ngầm Nước Oa Km 62+880 (thuộc địa phận huyện Bắc Trà My) từ 0,7 đến 1m. Mưa lớn cũng khiến mặt đường xuất hiện ổ gà từ Km103 đến Km141 (thuộc các xã Trà Don, Trà Nam của huyện Nam Trà My) khiến phương tiện đi lại khó khăn.

Tại Quốc lộ 14H, nước ngập sâu từ 0,3 đến 1m tại cầu Khe Rinh (Km65-402), cầu Bến Đình (Km71+410) ở các xã Phước Ninh, Quế Lâm của huyện Nông Sơn. Còn tại Quốc lộ 14D, mưa lớn cũng gây hư hỏng mặt đường tại nhiều vị trí từ Km20 đến Km74 ở các xã vùng cao của huyện Nam Giang.

Cũng trong sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to như Ái Nghĩa 226,8mm, Khâm Đức 197mm, hồ Nước Rôn (Bắc Trà My) 206mm… Dự báo, từ nay đến 18-11, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ ở sông Vu Gia ở mức BĐ2 đến BĐ3, trên sông Thu Bồn ở mức BĐ2 đến trên BĐ2, trên sông Tam Kỳ mức BĐ2 đến trên BĐ2.

Thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) bị sạt lở bờ sông với chiều dài gần 100m, với chiều sâu ăn vào bờ từ 4-5m. Mưa lớn cũng làm sạt lở mái taluy của Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam tại huyện Đại Lộc, gây ảnh hưởng 12 hộ dân. Huyện đã sơ tán các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn.