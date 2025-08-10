Mưa lớn nhiều nơi, cảnh báo lũ quét, lốc xoáy

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10-8, các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi vượt 36 độ C.

Dự báo, từ ngày 11-8, nắng nóng tại khu vực này sẽ dịu dần.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng ghi nhận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 50–55%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 11–17 giờ.

Trong khi đó, sáng 10-8, nhiều nơi tại vùng núi Bắc bộ (Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang) và khu vực cao nguyên Trung bộ, Nam bộ (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau) xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa đo được: Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 90,2mm; Xuân Minh (Tuyên Quang) 87,2mm; Pa Vệ Sử (Lai Châu) 84,6mm; Krông Nô (Đắk Lắk) 90,2mm; Quảng Hòa (Lâm Đồng) 94mm; Phó Sinh (Cà Mau) 75mm. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở các sườn dốc.

Trên biển, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông rải rác. Dự báo trong 24 giờ tới, các vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, kèm khả năng lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng biển cao từ 2–3m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này cần chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên 30-32 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng và trung du có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng đồng bằng và trung du 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng phía Đông Lâm Đồng 32-34 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.

Theo TTXVN