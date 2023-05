Mưa lớn ở Nghệ An, Hà Tĩnh làm nhà tốc mái, lúa mùa đổ

Từ chiều tối 7-5 đến sáng 8-5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xuất hiện mưa lớn sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt kéo dài. Cơn mưa tuy góp phần giải nhiệt, giảm nguy cơ cháy rừng nhưng tại một số địa phương ở Nghệ An đã xảy ra giông lốc gây thiệt hại nhà dân.

Sáng 8-5, ông Nguyễn Trường Thành, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền các địa phương đang khắc phục thiệt hại do giông lốc gây ra.

Trước đó, chiều 7-5, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương đã xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh gây thiệt hại cho nhân dân địa phương.

Tại địa bàn huyện Quỳ Châu, giông lốc đã làm tốc mái 64 nhà, trong đó thị trấn Tân Lạc 41 nhà, xã Châu Hội 2 nhà, Châu Thắng 3 nhà, Châu Hạnh 18 nhà; 2 nhà tại bản Kẻ Nính (xã Châu Hạnh) bị sập; 1 trường học bị tốc mái, 3 cột điện chiếu sáng bị gãy đổ.

Tại huyện Quế Phong, giông lốc cũng làm 1 người bị thương, 5 nhà tốc mái, 1 nhà bị sập hoàn toàn. Tại huyện Kỳ Sơn giông lốc gây tốc mái 6 nhà ở các bản: Thà Lạng, Ca Da, xã Bảo Thắng. Trong khi đó, tại bản Chăm Puông (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) có 1 nhà bị sập.

Từ tối 7-5 đến sáng sớm 8-5, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Đây được xem là "cơn mưa vàng” có giá trị đối với đời sống người dân và sản xuất. Cơn mưa đã làm giảm nhiệt độ nắng nóng rất gay gắt, oi bức, ngột ngạt kéo dài suốt nhiều ngày qua trên địa bàn, giúp người dân có cảm giác dễ chịu, thoải mái, mát mẻ hơn.

Cơn mưa cũng đã bổ sung đáng kể nguồn nước cho các đồi chè, hoa màu. Đặc biệt, góp phần làm giảm các nguy cơ cháy trên các cánh rừng đang ở mức báo động đỏ. Người dân hy vọng những ngày tới sẽ tiếp tục có thêm nhiều đợt mưa nữa để bổ sung nguồn nước tưới tích trữ cho các hồ đập, kênh mương nội đồng để chuẩn bị phục vụ cho vụ sản xuất mới.

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh cũng đã khiến nhiều diện tích lúa mùa vụ xuân bị đổ ngã.

Ông Nguyễn Trí Hà, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thống kê ban đầu đến thời điểm sáng 8-5, trên toàn tỉnh đã có hơn 1.000ha lúa mùa vụ xuân (chủ yếu lúa đã chín, chuẩn bị cho thu hoạch trong 7-10 ngày tới) bị mưa lớn và gió làm đổ ngã. Hiện chi cục đang tiếp tục tổng hợp diện tích lúa bị đổ ngã và mức độ thiệt hại.

Trước đó, nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thời tiết diễn ra nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt độ ngoài trời dao động từ 37oC đến hơn 40oC, thậm chí có thời điểm có địa phương lên đến 42oC.

Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng, đảo lộn; nhiều người già, trẻ em bị mắc các bệnh lý về đường ruột, tim mạch, hô hấp, suy kiệt sức khỏe, cao huyết áp, nóng sốt… phải nhập viện thăm khám, điều trị.