Mưa lớn ở nhiều nơi, giao thông tê liệt, 2 người mất tích

Từ đêm qua (27-9) đến sáng nay, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc mưa kéo dài không ngớt. Mưa rất lớn bắt đầu từ khoảng 7-8 giờ sáng nay, kéo dài đến hơn 9 giờ vẫn chưa giảm.

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, mưa rất lớn, lưu lượng lên tới hơn 200-300mm, gây ngập lụt nặng tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong. Ô tô, xe máy di chuyển trên QL6 rất khó khăn.

Hàng trăm con suối ở các huyện Cao Phong, Kim Bôi đang dâng cao, làm ngập hàng chục điểm tràn, ngầm… khiến giao thông tê liệt, người dân không thể đi qua.

Do mưa rất lớn nên tại khu vực dốc Cun (đoạn gần TP Hòa Bình) trên QL6 sạt lở nặng; khối đất đá, bùn liên tục tràn xuống mặt đường. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm phương tiện di chuyển qua dốc Cun bị ách tắc ở hai đầu.

Huyết mạch từ Hà Nội - Hòa Bình lên Mai Châu - Mộc Châu - Sơn La bị gián đoạn. Sở GTVT tỉnh Hòa Bình đang huy động máy xúc nhanh chóng san gạt tạm đất đá để sớm thông xe.

Tại Thanh Hóa: Sáng 28-9, lực lượng chức năng tại xã Bình Lương, huyện Như Xuân và xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai người dân mất tích do bị lũ cuốn trôi.

Trước đó, ngày 26-9, trong khi bơi qua suối để về nhà, anh Cao Ngọc Trường (xã Bình Lương) bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Chiều 27-9, bà Lò Thị Thắng (xã Sơn Hà) đi làm ruộng cùng chồng. Khi qua suối, lũ bất ngờ dâng cao, nước chảy mạnh, bà Thắng bị cuốn trôi.

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai: Thống kê đến sáng 28-9, có 2 nhà bị sập (Nghệ An), 297 nhà bị hư hại (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) do mưa lũ. Ngoài ra, sập hỏng 7 cầu dân sinh, ngập 1.503ha lúa, 3.050ha hoa màu và 1.254ha các loại cây khác; 2.388 con gia súc và gia cầm bị chết, 677ha ao hồ bị ngập.

1 tàu cá bị chìm khi đang neo đậu trên sông Gianh (Quảng Bình), 2 cột điện trung thế bị gãy đổ (Thừa Thiên Huế); 2.000 cây ăn quả, cây bóng mát bị ảnh hưởng, 1 nhà văn hóa, 3 nhà kho bị hư hỏng (Quảng Trị); sập đổ 993m hàng rào ở nhiều địa phương, 2 nhà hàng nổi bị chìm, trôi (Quảng Bình).

Mưa lũ cũng làm 1 người ở Yên Bái bị thương.

Dự báo hôm nay (28-9), khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Thanh Hóa sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn đề nghị các tỉnh ở miền Bắc ứng phó tình trạng mưa lũ lan rộng.

* Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các tỉnh ở Bắc Trung bộ và trung du, miền núi phía Bắc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.