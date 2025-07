Mưa lũ lịch sử ở Nghệ An: Huy động lực lượng giúp dân khắc phục thiệt hại

Chiều 23-7, mưa đã ngớt, nước lũ tại một số địa bàn xã vùng cao ở tỉnh Nghệ An rút dần. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang cùng với người dân nỗ lực tập trung khắc phục thiệt hại để sớm ổn định lại cuộc sống.

Không để người dân có tâm lý chủ quan

Chiều tối 23-7, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã có mặt tại vùng lũ ở xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) kiểm tra tình hình, động viên người dân, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục mưa lũ.

Ngổn ngang bùn đất, cây cối sau mưa lũ tại xã vùng cao tỉnh Nghệ An

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, toàn tỉnh có 16 xã nằm trong vùng ngập lụt. Hiện các lực lượng quân sự, công an, biên phòng đóng quân trên các địa bàn đang nỗ lực giúp nhân dân chống chọi và khắc phục hậu quả mưa lũ. Tỉnh đã lập nhiều chốt cảnh báo, canh trực để người dân không đi vào các vùng nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, kịp thời của xã Con Cuông nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung trong công tác ứng phó, khắc phục lũ lụt; đồng thời yêu cầu chính quyền và các ban, ngành tỉnh Nghệ An tiếp tục bám sâu, sát tình hình mưa lũ đang diễn biến thất thường, cực đoan. Cần chú ý, quan tâm đến người dân, vì khi tạnh mưa, người dân dễ rơi vào tâm lý chủ quan dẫn đến thiệt hại.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tỉnh Nghệ An phải huy động mọi lực lượng với phương châm “4 tại chỗ” để tham gia vào việc khắc phục hậu quả mưa lũ. Địa phương và các ban, ngành cần quán triệt nghiêm công văn chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đó là không được chủ quan, phải khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Nhà nước.

Thiệt hại lớn về tài sản

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Bá Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Xén (tỉnh Nghệ An), cho biết, trên địa bàn chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản do mưa lũ. Hiện mưa đã ngớt, nước lũ rút nhưng do bùn đất và rác bẩn sau lũ để lại dày đặc, vùi lấp nhiều tuyến đường giao thông nên gây chia cắt một số khu vực. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tại chỗ đang khẩn trương khắc phục thiệt hại, giúp người dân vệ sinh môi trường nhà cửa để sớm ổn định lại cuộc sống.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao quà cho người dân bị ngập lụt tại xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Duy Cường

Trong khi đó, quốc lộ 7 qua địa bàn xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) đang bị ngập, chia cắt tại 2 điểm, việc qua lại khu vực phải sử dụng xuồng. Đến nay, trên địa bàn xã không có thiệt hại về người, nhưng 19/36 thôn với 304 hộ dân bị ngập từ 1-3m, nhiều tài sản, vật nuôi, hoa màu của người dân bị thiệt hại.

Chủ tịch UBND xã Con Cuông Trần Anh Tuấn thông tin, chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng chức năng, đoàn thể tập trung giúp dân khắc phục thiệt hại. Địa phương đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng tỉnh hỗ trợ 6 xuồng máy cỡ lớn để đủ điều kiện vượt sông Lam; từ 300-500 áo phao và các phương tiện cứu hộ; từ 60-90 người (trong đó có lực lượng lái được xuồng máy); nhu yếu phẩm cần thiết (nước uống, các thực phẩm khô ăn liền...).

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ chia thành 2 đoàn đến các xã Nhôn Mai, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Mường Xén, Con Cuông hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3 gây ra.

DUY CƯỜNG - DƯƠNG QUANG