Đắk Lắk: Dùng máy bay không người lái cứu người bị lũ cuốn

Trưa 21-11, Công an xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa kịp thời cứu sống người bị nước lũ cuốn trôi bằng máy bay không người lái.

Trước đó, vào chiều 20-11, ông P.V.T. (1979) và H.V.A. (sinh năm 1980, cùng trú tại thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) dùng thuyền để đi đánh cá trên sông Krông Pắk thuộc địa phận xã Ea Ô.

Do trời mưa to, nước trên sông chảy xiết nên thuyền bị lật, cả 2 người đều bị nước cuốn trôi. Đến 22 giờ cùng ngày, gia đình không liên lạc được với các nạn nhân nên đã báo cho cơ quan chức năng.

582486393_1122441836638265_6904408300871950419_n.jpg
Ông T. được máy bay không người lái đưa vào bờ

Nhận được tin báo, Công an xã Ea Ô đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 21-11, lực lượng chức năng phát hiện ông T. đang bám vào một thân cây khu vực gần Cầu C7, xã Ea Ô. Lúc này, lực lượng công an huy động một máy bay không người lái của người dân ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ. Ông T. được đưa đến Trạm Y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Riêng ông A. vẫn mất tích, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

MAI CƯỜNG

