Cảnh sát giao thông Đồng Nai hỗ trợ người dân vùng ngập lụt Đắk Lắk đến nơi an toàn

Ngày 21-11, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai đã chi viện lực lượng hỗ trợ đưa hàng trăm người dân tại các khu vực ngập lụt sâu ở tỉnh Đắk Lắk đến nơi an toàn.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài gây ngập sâu và chia cắt nhiều khu dân cư tại tỉnh Đắk Lắk, Cục CSGT đã yêu cầu các địa phương và đơn vị nghiệp vụ tăng cường lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, triển khai cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân vùng lũ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 2 ca nô cùng 5 cán bộ, chiến sĩ tham gia đoàn công tác. Các đơn vị khác như Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an tỉnh Lâm Đồng cũng tăng cường lực lượng và ca nô tiếp cận các khu vực ngập sâu, bị cô lập.

Tính đến trưa 21-11, lực lượng CSGT Đồng Nai đã phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng cứu hộ hỗ trợ đưa hàng trăm người dân, trong đó có nhiều người già, phụ nữ và trẻ em rời khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cùng với công tác cứu hộ, các tổ công tác chi viện được bố trí túc trực tại những tuyến đường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở hoặc nước chảy xiết, triển khai phân luồng, hướng dẫn giao thông và ngăn phương tiện qua lại các điểm nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

