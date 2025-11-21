Xã hội

Đoạn đường sắt dài 100m bị sạt lở, dừng toàn bộ tàu qua Nam Trung bộ

SGGPO

Ngày 21-11, ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh, cho biết mưa lũ kéo dài đã làm hư hỏng đoạn đường sắt Bắc - Nam dài khoảng 100m, sâu gần 10m tại khu gian Nha Trang - Cây Cầy.

Trước đó, nước lũ chảy xiết cuốn trôi nền đường khiến đường ray treo lơ lửng giữa không trung. Ngành đường sắt đã tạm dừng tàu vì ngập sâu nhiều ngày qua, nay tiếp tục dừng toàn bộ tàu qua Nam Trung bộ.

z7247326949240_8bf611e443d857c8671e1896a1b16812.jpg
Đoạn đường sắt thuộc khu gian Nha Trang - Cây Cầy (tỉnh Khánh Hòa) bị hư hỏng nặng. Ảnh: HÀ SỸ

Sáng cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa thông tin, tổng lượng mưa 24 giờ qua trên địa bàn rất lớn, phía Bắc tỉnh đạt 100-250mm, phía Nam 20-60mm. Một số nơi vượt mốc 450-500mm như Đại Lãnh, Hồ Hoa Sơn.

Dự báo mưa lớn còn kéo dài, phía Bắc tỉnh đạt 50-120mm, phía Nam 30-70mm. Cảnh báo lưu vực sông Dinh Ninh Hòa ngập từ 1m đến trên 3m; lưu vực sông Cái Nha Trang từ 1m đến trên 2m; lưu vực sông Cái Phan Rang từ 0,5m đến trên 1,5m.

z7239775835409_295b8263cd0a49cc6122d1b73d9093be.jpg
Tàu dừng tại ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai) vì nước ngập đường ray. Ảnh: MINH CHÂU
Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

đường sắt tàu hỏa Nam Trung bộ dừng tàu lũ lụt hủy chuyến miền Trung sạt lở

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn