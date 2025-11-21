Đoạn đường sắt dài 100m bị sạt lở, dừng toàn bộ tàu qua Nam Trung bộ

Ngày 21-11, ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh, cho biết mưa lũ kéo dài đã làm hư hỏng đoạn đường sắt Bắc - Nam dài khoảng 100m, sâu gần 10m tại khu gian Nha Trang - Cây Cầy.

Trước đó, nước lũ chảy xiết cuốn trôi nền đường khiến đường ray treo lơ lửng giữa không trung. Ngành đường sắt đã tạm dừng tàu vì ngập sâu nhiều ngày qua, nay tiếp tục dừng toàn bộ tàu qua Nam Trung bộ.

Đoạn đường sắt thuộc khu gian Nha Trang - Cây Cầy (tỉnh Khánh Hòa) bị hư hỏng nặng. Ảnh: HÀ SỸ

Sáng cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa thông tin, tổng lượng mưa 24 giờ qua trên địa bàn rất lớn, phía Bắc tỉnh đạt 100-250mm, phía Nam 20-60mm. Một số nơi vượt mốc 450-500mm như Đại Lãnh, Hồ Hoa Sơn.

Dự báo mưa lớn còn kéo dài, phía Bắc tỉnh đạt 50-120mm, phía Nam 30-70mm. Cảnh báo lưu vực sông Dinh Ninh Hòa ngập từ 1m đến trên 3m; lưu vực sông Cái Nha Trang từ 1m đến trên 2m; lưu vực sông Cái Phan Rang từ 0,5m đến trên 1,5m.

Tàu dừng tại ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai) vì nước ngập đường ray. Ảnh: MINH CHÂU

HIẾU GIANG