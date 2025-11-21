Đoạn đường sắt dài 100m bị sạt lở, dừng toàn bộ tàu qua Nam Trung bộ

Trước đó, nước lũ chảy xiết cuốn trôi nền đường khiến đường ray treo lơ lửng giữa không trung. Ngành đường sắt đã tạm dừng tàu vì ngập sâu nhiều ngày qua, nay tiếp tục dừng toàn bộ tàu qua Nam Trung bộ.
Sáng cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa thông tin, tổng lượng mưa 24 giờ qua trên địa bàn rất lớn, phía Bắc tỉnh đạt 100-250mm, phía Nam 20-60mm. Một số nơi vượt mốc 450-500mm như Đại Lãnh, Hồ Hoa Sơn.
Dự báo mưa lớn còn kéo dài, phía Bắc tỉnh đạt 50-120mm, phía Nam 30-70mm. Cảnh báo lưu vực sông Dinh Ninh Hòa ngập từ 1m đến trên 3m; lưu vực sông Cái Nha Trang từ 1m đến trên 2m; lưu vực sông Cái Phan Rang từ 0,5m đến trên 1,5m.