100 giờ quân và dân Khánh Hòa chạy lũ

Từ chiều 16-11, Khánh Hòa có mưa to kéo dài nhiều ngày. Đồng thời, lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt diện rộng. Chính quyền và người dân cấp tập ứng phó trong những ngày qua.

Ngập lụt tại Khánh Hòa. Thực hiện: HIẾU GIANG

Anh Lê Xuân (trú phường Tây Nha Trang) thoát ra khỏi tâm lụt khu vực Phú Trung sáng 21-11. Mang theo điện thoại, anh đến quán cà phê trên đường Lê Thánh Tôn (phường Nha Trang) để sạc pin, liên hệ người thân.

Nước lũ nhấn chìm cửa ngõ phía Tây Nha Trang, ngày 20-11. Ảnh: HIẾU GIANG

Tưởng chừng lần chạy lũ đầu tiên vào ngày 17-11 đã là lịch sử, nhưng người dân vùng hạ du Khánh Hòa còn phải chạy lũ thêm 3 lần nữa. Vào ngày 18-11, một số khu vực trên địa bàn tỉnh còn ngập sâu, nhiều người quay về nhà để dọn dẹp rồi mắc kẹt.

“Không hiểu sao nước lên nhanh dữ vậy”, anh Xuân kể. Trong đêm lũ, anh cứu được hai bà cháu. “Tôi thấy hai bóng người chới với trong nước. Tôi thả chai nhựa buộc vào dây thừng để họ bám vào rồi kéo lên”. Hai bà cháu đã nằm trên nóc tủ nhiều ngày. Đêm ấy nước ập vào, họ chỉ còn cách trôi theo dòng rồi kêu cứu.

Cụ bà ngồi thất thần sau khi được cứu từ vùng lũ tại phường Tây Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Những ngày qua, lũ dâng cao hơn 4m chia cắt cả khu vực rộng lớn, gia đình anh Xuân và hai người hàng xóm trú tạm trên tầng 2, nhưng tài sản có giá trị và nhu yếu phẩm chìm trong nước. “Tôi vẫn may mắn hơn nhiều người vì có nơi trú. Tôi cần nhanh chóng mua thêm đồ về cho vợ con, sạc pin điện thoại để thông báo cho người thân”, anh Xuân nói. Sáng nay, khu vực Phú Trung (phường Tây Nha Trang) - nơi anh Xuân ở - vẫn chìm trong nước lũ, có nơi sâu hơn 2m.

Lực lượng cứu hộ đưa mẹ và trẻ sơ sinh ra khỏi vùng lũ tại phường Tây Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành, đây là trận lũ lịch sử, mưa lớn kéo dài trên phạm vi rộng. Địa hình tỉnh Khánh Hòa dốc, nước dâng rất nhanh, có nơi trong hai giờ mực nước tăng hơn 1m. Trước diễn biến phức tạp, tỉnh cũng kiến nghị Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện và hỗ trợ thêm nhân lực, vật lực.

Hiện, 54 xã, phường của Khánh Hòa với 162 điểm bị lũ nhấn chìm; khu vực Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Diên Khánh, Diên Điền… nhiều hộ đang ngập đến mái nhà, cần được sơ tán khẩn cấp.

Báo cáo sơ bộ đến khuya 20-11, tỉnh Khánh Hòa có 14 người thiệt mạng và 1 người mất tích do mưa lũ. Con số thương vong có thể tăng do nhiều khu vực miền núi, vùng trũng thấp còn bị chia cắt, mất liên lạc. Mưa lũ cũng làm hàng chục ngàn héc-ta lúa, hoa màu chìm trong nước. Hàng ngàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều tuyến đường sạt lở. Cống tràn, đập dâng, mương nội đồng hư hỏng nặng.

Một số khu vực tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngập sâu, ngày 20-11. Ảnh: HIẾU GIANG

Những ngày qua, hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ và 227 phương tiện của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, công an và địa phương được huy động. Nhiều tình nguyện viên, người nước ngoài tham gia hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Toàn tỉnh đã thành công sơ tán gần 900 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu. Lực lượng vẫn tiếp tục vào sâu các khu vực còn cô lập.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân tại xã Hòa Trí đến nơi an toàn. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Trước tình hình ngập lụt diện rộng gây khó khăn, thiếu thốn lương thực, thực phẩm, chính quyền và lực lượng cứu hộ cấp tập hỗ trợ cho người dân. Từ ngày 18 đến 20-11, Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa đã huy động siêu thị và xe vận chuyển đưa 6.900 thùng mì, 9.700 phần lương khô và nước uống đến các vùng bị cô lập.

Các xã, phường: Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Cam Lâm, Nam Cam Ranh, Diên Khánh, Đông Hải, Ninh Hòa,… cũng khẩn trương sơ tán người dân; hỗ trợ chỗ tránh trú cho các vùng lân cận.

Người dân chạy lũ nhận quần áo được gửi đến. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại điểm lánh nạn của tầng 2 chung cư thuộc phường Nam Nha Trang, 200 người cùng nhau tránh trú trong không gian 500m2. Quần áo, đồ ăn và thuốc men được người dân, doanh nghiệp, đơn vị cứu trợ mang đến cho những người chạy lũ.

Anh Đinh Trí Tâm (trú phường Nam Nha Trang) cho biết, nhà anh ở đường Vĩnh Thái, nước ngập ngang nóc. Những năm trước, nước lũ về chậm, nhưng nay qua một đêm đã ngang cổ. Tối 19-11, lực lượng cứu hộ đưa vợ và 3 con anh đến nơi an toàn. Anh ở lại kê đồ, đến sáng 20-11 cũng được bộ đội đưa lên thuyền. “May mắn rằng chúng tôi ở đây có cơm, có áo, có chỗ ngủ”, anh nói.

Chiến sĩ bồng em bé chạy ra khỏi vùng lũ tại phường Tây Nha Trang, sáng 21-11. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, ngày và đêm 21-11, tỉnh có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc tỉnh có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-80mm, ven biển có nơi trên 120mm. Khu vực phía Nam 30-50mm, có nơi trên 70mm. Nước đang giảm dần tại: Tây Khánh Vĩnh, Diên Điền, Diên Khánh, Tây – Bắc – Nam Nha Trang, Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Lạc, Bắc – Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Trung Khánh Vĩnh, Bác Ái Tây, Bác Ái, Mỹ Sơn, Phước Hậu, Ninh Phước, Đô Vinh, Bảo An, Phước Dinh, Đông Hải… Nhưng các xã, phường: Ninh Hòa, Nam – Bắc – Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng vẫn còn ngập. Cảnh báo lưu vực sông Dinh nơi trũng có thể trên 3m. Lưu vực sông Cái Nha Trang từ 1–1,5m; nơi trũng có thể trên 2m. Lưu vực sông Cái Phan Rang từ 0,5–1m; nơi trũng có thể trên 1,5m.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG