Mỹ Tâm trao học bổng trẻ em nghèo

Ấn tượng, bùng nổ và mãn nhãn, đêm nhạc MerryLand Quy Nhơn Music Night - chủ đề Wave of the sea diễn ra vào ngày 2-9 vừa qua đã khép lại với nhiều dư âm khó quên. Những cung nhạc đong đầy cảm xúc đã lưu dấu trên mảnh đất Hải Giang, để biển trời, mây gió, núi đồi bán đảo càng thêm lung linh, đủ nhịp năng động, hiện đại nhưng vẫn mênh mang nét trữ tình, thơ mộng, sẵn sàng làm say lòng bất cứ du khách nào có dịp đến thưởng ngoạn miền kỳ quan MerryLand Quy Nhơn.