Mỹ thu hồi hơn 1,4 tỷ USD bị chiếm đoạt từ quỹ hỗ trợ đại dịch Covid-19

Theo The Hill, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết, đã thu hồi hơn 1,4 tỷ USD bị chiếm đoạt từ quỹ hỗ trợ đại dịch Covid-19, đồng thời buộc tội hơn 3.000 bị can trên cả nước. Có 119 bị can đã nhận tội hoặc bị kết án tại tòa.