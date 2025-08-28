Mỹ: Xả súng tại trường học, ít nhất 19 người thương vong

Ít nhất 2 người thiệt mạng, 17 người bị thương trong vụ xả súng tại một trường tiểu học ở phía Nam TP Minneapolis, bang Minnesota. Vụ bạo lực kinh hoàng diễn ra ngay đầu năm học mới tại Mỹ.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: BBC

Hãng BBC cho biết, cảnh sát xác định danh tính hung thủ vụ xả súng là Robin Westman, 23 tuổi, chưa từng có tiền án, tiền sự.

Hung thủ đã bắn loạn xạ từ cửa sổ bên ngoài vào các học sinh đang ngồi dự một lễ Thánh tại Trường Công giáo Annunciation ở Minneapolis, sau đó tự sát.

nạn nhân tử vong là hai trẻ em 8 và 10 tuổi. Giới chức địa phương cho biết, kẻ tấn công mang theo một súng trường, một súng săn và một súng ngắn.

3 khẩu súng được hung thủ sử dụng trong vụ xả súng đều được mua hợp pháp. Hiện lực lượng chức năng đang xác định động cơ của đối tượng này.

Vụ xả súng xảy ra hai ngày sau khi Trường Công giáo Annunciation với khoảng 395 học sinh bắt đầu năm học mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đã nhận được báo cáo vụ việc. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang theo dõi sát tình hình và duy trì liên lạc với chính quyền địa phương liên quan vụ xả súng.

Người dân bàng hoàng về vụ xả súng. Ảnh: EPA

Các vụ xả súng tại trường học xảy ra nhiều ở Mỹ, gây ra các cuộc tranh luận về luật kiểm soát súng và an toàn trường học.

Giới chức Mỹ ghi nhận có trên 140 vụ việc như vậy kể từ đầu năm nay.

MINH CHÂU