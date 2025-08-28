Thế giới

Mỹ: Xả súng tại trường học, ít nhất 19 người thương vong

SGGPO

Ít nhất 2 người thiệt mạng, 17 người bị thương trong vụ xả súng tại một trường tiểu học ở phía Nam TP Minneapolis, bang Minnesota. Vụ bạo lực kinh hoàng diễn ra ngay đầu năm học mới tại Mỹ.

My.jpg
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: BBC

Hãng BBC cho biết, cảnh sát xác định danh tính hung thủ vụ xả súng là Robin Westman, 23 tuổi, chưa từng có tiền án, tiền sự.

Hung thủ đã bắn loạn xạ từ cửa sổ bên ngoài vào các học sinh đang ngồi dự một lễ Thánh tại Trường Công giáo Annunciation ở Minneapolis, sau đó tự sát.

nạn nhân tử vong là hai trẻ em 8 và 10 tuổi. Giới chức địa phương cho biết, kẻ tấn công mang theo một súng trường, một súng săn và một súng ngắn.

3 khẩu súng được hung thủ sử dụng trong vụ xả súng đều được mua hợp pháp. Hiện lực lượng chức năng đang xác định động cơ của đối tượng này.

Vụ xả súng xảy ra hai ngày sau khi Trường Công giáo Annunciation với khoảng 395 học sinh bắt đầu năm học mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đã nhận được báo cáo vụ việc. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang theo dõi sát tình hình và duy trì liên lạc với chính quyền địa phương liên quan vụ xả súng.

My 1.jpg
Người dân bàng hoàng về vụ xả súng. Ảnh: EPA

Các vụ xả súng tại trường học xảy ra nhiều ở Mỹ, gây ra các cuộc tranh luận về luật kiểm soát súng và an toàn trường học.

Giới chức Mỹ ghi nhận có trên 140 vụ việc như vậy kể từ đầu năm nay.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Xả súng Mỹ Robin Westman Annunciation Minneapolis

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn