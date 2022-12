Năm 2023, du lịch Đà Nẵng xây dựng sản phẩm hướng đến chuẩn “chất lượng cao”

Ngày 28-12, Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết ngành du lịch năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, khách tại cơ sở lưu trú phục vụ tại Đà Nẵng ước đạt 3,69 triệu lượt khách, tăng 3,1 lần so với năm 2021, tăng 5% so với kế hoạch UBND TP Đà Nẵng giao. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 483.000 lượt, tăng 4,6 lần so với năm 2021; khách nội địa ước đạt 3,2 triệu lượt, tăng 3 lần so với năm 2021.

Doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt 8.872 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần so với năm 2021 và tăng 2,5% so với năm 2019. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 21.300 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 17% trong cơ cấu kinh tế TP Đà Nẵng), tăng gần gấp 2 lần năm 2021 và phục hồi tương đương so với năm 2019 (21.390 tỷ đồng).

Nhiều sự kiện, hoạt động du lịch hấp dẫn, quy mô quốc gia và quốc tế đã được tổ chức thành công trong năm qua. Cụ thể như: hội chợ du lịch trực tuyến Danang Fantasticity; lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022; Giải Golf phát triển châu Á; Diễn đàn phát triển đường bay Châu Á – Routes Asia 2022; hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng 2022...

Năm 2023, ngành du lịch đặt ra mục tiêu tập trung khôi phục, phát triển thị trường khách quốc tế, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch hướng đến chuẩn “chất lượng cao”, thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá, cập nhật xu hướng thị trường, bảo đảm an ninh, an toàn điểm đến; phấn đấu số lượng khách lưu trú phục vụ tăng 15%-20% so với năm 2022.

Tại hội nghị, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá, với sự tập trung và nỗ lực của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, ngành du lịch đang từng bước phục hồi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, về khách du lịch quốc tế, việc phục hồi còn chậm hơn so với cả nước, Đà Nẵng cũng đang có hạn chế về việc quảng bá.

"Tôi đề nghị ngành du lịch cần tận dụng tối đa những bản sắc văn hóa tại thành phố cũng như lợi thế khi nằm trên con đường di sản miền Trung. Đặc biệt ở Đà Nẵng có danh thắng Ngũ Hành Sơn, có di sản tư liệu khu vực vừa được công nhận. Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng cũng quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng từ Bảo tàng Đà Nẵng, tổ hợp pháo hoa quốc tế, khu du lịch sinh thái Nam Ô, các công trình duy tu bảo dưỡng…

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao. Chính vì vậy, không chỉ chính quyền mà cộng đồng doanh nghiệp cũng cần nỗ lực, mỗi người dân cần có ý thức cao hơn trong việc xây dựng, gìn giữ hình ảnh thành phố du lịch thân thiện, mến khách để cùng đạt được mục tiêu trong năm tới”, bà Yến nói.

Tại hội nghị, Sở Du lịch Đà Nẵng được trao cờ thi đua từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022. Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao 8 bằng khen cho 6 tập thể và 2 cá nhân trên địa bàn vì thành tích đóng góp cho ngành du lịch năm 2022. Bên cạnh đó, 5 tổ chức và 2 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì thành tích đóng góp cho ngành du lịch năm 2022.