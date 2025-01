Năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,63%

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý 4 năm 2024 tăng 2,87% so với cùng kỳ năm 2023; năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê công bố thông tin tại họp báo

Sáng 6-1, Tổng cục Thống kê công bố, so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 12-2024 tăng 0,29% (khu vực thành thị tăng 0,33%; khu vực nông thôn tăng 0,24%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và 2 nhóm hàng giảm giá. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 12-2024 tăng 2,94%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính, có 8 nhóm tăng giá và 3 nhóm giảm giá. CPI bình quân quý 4-2024 tăng 2,87% so với cùng kỳ năm 2023; năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Lạm phát cơ bản tháng 12-2024 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 2,85% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,71% so với năm 2023, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung (3,63%). Nguyên nhân là do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

ANH PHƯƠNG