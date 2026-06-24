Năm học 2026-2027: Đa dạng chính sách hỗ trợ sinh viên

Hiện các đại học (ĐH), trường ĐH đang rà soát thông tin tuyển sinh cũng như công khai mức học phí cho năm học 2026-2027. So với năm học trước, mức học phí năm nay của các cơ sở đào tạo đều đồng loạt điều chỉnh theo hướng tăng. Năm học này, chính sách học bổng của Nhà nước và Bộ GD-ĐT cũng mang tính đột phá, các cơ sở đào tạo nỗ lực tìm kiếm nhiều giải pháp để hỗ trợ người học.

Đồng loạt tăng học phí

Theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27-8-2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (Nghị định 97), năm học 2026-2027, mức học phí ĐH sẽ tăng kịch trần. Do đó, hầu hết các cơ sở giáo dục ĐH đều tăng học phí so với năm học trước.

Sinh viên Trường Đại học Công thương TPHCM nộp hồ sơ xét duyệt học bổng

Năm học 2026-2027, mức học phí mới của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM dự kiến dao động từ 47-81 triệu đồng/năm. Trong đó, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt dẫn đầu về mức tăng từ 55,2 triệu đồng lên 81 triệu đồng/năm (tăng 46,7%). Các ngành khác có mức tăng dao động từ 5,2-12,8 triệu đồng/năm (tăng từ 12%-23%).

Trong khi đó, 8 trường thành viên tự chủ của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG TPHCM) cũng tăng học phí dao động từ 5%-10% so với năm trước. Cụ thể, học phí các chương trình do Trường ĐH Bách khoa cấp bằng có mức từ 31,5-88 triệu đồng/năm (tăng 5%-10% so với năm ngoái), trong đó chương trình tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) là 88 triệu đồng/năm, tăng 10%; chương trình liên kết với Đại học Công nghệ Sydney là 268 triệu đồng/năm. Tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, học phí của 39 ngành đều tăng ít nhất 10% so với năm ngoái và dao động từ 32,6-70 triệu đồng/năm, tùy ngành và chương trình đào tạo...

Nhiều trường ĐH tư như: ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, ĐH Hùng Vương, ĐH Hoa Sen… có mức học phí tăng trong khoảng 10%-15% đối với sinh viên khóa trúng tuyển năm 2026.

Nhiều chính sách học bổng

Nhằm chia sẻ nỗi lo học phí với người học, mới đây, ĐHQG TPHCM đã ký kết hợp tác với các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua các điều khoản, chương trình hợp tác cung cấp hạn mức vay cho sinh viên. Cụ thể, ĐH này và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ký kết chương trình hợp tác cung cấp hạn mức vay 50 tỷ đồng cho sinh viên chính quy tại 8 trường thành viên. Theo đó, sinh viên có thể vay với mức 30-50 triệu đồng/năm...

Với đào tạo sau ĐH từ khóa tuyển sinh năm 2026, TS Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, cho biết, ĐHQG TPHCM có chương trình hỗ trợ gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Theo đó, nghiên cứu sinh tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ tối đa 560 triệu đồng/người, trong khi học viên cao học được hỗ trợ tối đa 160 triệu đồng/người. Kinh phí có thể được chi trả theo tháng hoặc theo thỏa thuận với nhóm nghiên cứu và tổ chức chủ trì.

Theo Nghị định 97, mức trần học phí áp dụng cho cơ sở giáo dục ĐH công lập chưa tự chủ năm học 2026-2027 sẽ có 7 mức tương ứng với 7 khối ngành. Cụ thể, trường ĐH công lập chưa tự chủ được thu học phí dao động từ 17,1-35 triệu đồng/năm, tăng 1,9-3,9 triệu đồng/năm. Với các trường ĐH công lập tự chủ chi thường xuyên có mức học phí cao tối đa gấp 2 lần và trường tự chủ chi đầu tư được thu học phí cao tối đa 2,5 lần. Với chương trình tăng cường tiếng Anh, học phí được thu cao gấp 2-3 lần so với hệ đại trà. Riêng với những chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định (trong nước hoặc quốc tế), các trường được tự xác định học phí.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cho biết, năm học 2026-2027, trường dành khoảng 70 tỷ đồng học bổng dành cho sinh viên diện chính sách và những sinh viên khó khăn. Cùng với đó, trường đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, kết hợp với địa phương để tìm kiếm nguồn tài chính hỗ trợ sinh viên.

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ThS Bùi Quang Trung, Trưởng phòng Truyền thông của trường thông tin, trong năm học 2026-2027, trường sẽ triển khai nhiều chính sách học bổng tuyển sinh, hỗ trợ học phí với mức 25%-100% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có kết quả học tập tốt ở bậc THPT. Cùng với đó, trường triển khai nhiều chương trình học bổng khác với nhiều hạn mức khác nhau, có thể lên đến 100% học phí toàn khóa.

- PGS-TS TRẦN LÊ QUAN, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM): Tạo sức hút đối với những người học có năng lực Cùng với Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học bổng cho người học ở các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, ĐHQG TPHCM cũng công bố chương trình học bổng sau ĐH nhằm thúc đẩy quy mô đào tạo sau ĐH đạt 30%. Các chính sách này sẽ tạo sức hút đáng kể đối với những người học có năng lực, đặc biệt là các ứng viên theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu. Khi quy mô và chất lượng học viên sau ĐH được nâng cao, năng lực công bố quốc tế, năng lực nghiên cứu liên ngành, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của nhà trường cũng sẽ được tăng cường. - TS NGUYỄN QUỐC ANH, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TPHCM: Xây dựng chính sách học phí nhân văn Đối với nhà trường, việc đầu tiên là công khai, minh bạch chính sách học phí tăng theo lộ trình như thế nào hoặc cam kết không tăng trong toàn khóa học. Điều này sẽ giúp người học và gia đình có sự tính toán về tài chính để yên tâm chọn ngành, chọn trường để học. Cùng với đó, học bổng tuyển sinh được các trường ĐH tư chú trọng để vừa thu hút người giỏi cũng như giảm gánh nặng nỗi lo về bài toán học phí. Cụ thể, năm 2026 nhà trường đưa ra chương trình Học bổng Tuyển sinh với các mức hỗ trợ 25%, 50% và 100% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có kết quả học tập tốt ở bậc THPT. - ThS NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM: Mở rộng cơ hội cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Từ năm học 2026-2027, sinh viên của các ĐH, trường ĐH được thụ hưởng nhiều chính sách học bổng lớn từ chính sách đột phá của Nhà nước như Nghị định 179, các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán tại 23 trường được Bộ GD-ĐT phê duyệt. Với sinh viên không thuộc diện hưởng học bổng này vẫn được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ các trường. Có thể nói, sự đa dạng về học bổng, các chính sách hỗ trợ từ các trường sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính và mở rộng cơ hội học ĐH cho sinh viên. Với sinh viên vùng khó khăn, đây là điểm tựa quan trọng để yên tâm học tập và phát triển. THANH MINH ghi

THANH HÙNG