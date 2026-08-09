Trường Đại học Việt Nhật công bố điểm chuẩn và tuyển bổ sung

Trưa 9-8, Trường Đại học Việt Nhật (VJU) – Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 đối với các chương trình đào tạo.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Điểm chuẩn trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội từ 20 đến 21,25, trường cũng công bố tuyển bổ sung.

Năm nay ngành Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn có điểm chuẩn cao nhất - 21,25, tăng 0,25 so với năm ngoái. Trong khi đó, điểm trúng tuyển ngành Nhật Bản học giảm 1, còn 21 điểm.

Năm nay, để bảo đảm chất lượng đào tạo và phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, điểm chuẩn của các chương trình thuộc khối STEM của VJU được giữ ổn định hoặc tăng so với năm 2025.

Nhằm tiếp tục tuyển chọn những thí sinh có năng lực phù hợp và bảo đảm chất lượng đầu vào, VJU sẽ triển khai tuyển sinh bổ sung sau ngày 14-8. Thí sinh quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với VJU để được tư vấn về điều kiện và phương thức đăng ký xét tuyển bổ sung.

Nếu có nguyện vọng xét tuyển bổ sung vào VJU, thí sinh vui lòng chưa xác nhận nhập học trên cổng tuyển sinh của Bộ GD-ĐT cho nguyện vọng đã trúng tuyển.

Thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT tại: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/. Thời gian: từ 17 giờ ngày 13-8đến 17 giờ ngày 21-8.

Thí sinh làm thủ tục nhập học trực tiếp ngày 19, 20-8 (ngày 21-8dự phòng), địa điểm: Giảng đường 1 và Phòng 102 Nhà Hiệu bộ, khu QGHN04, Khu đô thị Đại học quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc.

Theo công bố, điểm chuẩn Trường Đại học Đại Nam xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là từ 15 đến 22,5 điểm, cao nhất ở ngành Y khoa, kế đến là Dược học, Luật và Luật kinh tế với cùng 20 điểm. Nhóm còn lại hầu hết lấy 15 điểm, riêng ngành Điều dưỡng có đầu vào là 18. Với phương thức xét học bạ, điểm chuẩn là 18-23/30. Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, trường yêu cầu thí sinh đạt 60-80/150 điểm.

LÂM NGUYÊN