Ngành Kiểm toán của Đại học Kinh tế quốc dân lấy 28,84 điểm

Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: NEU

Theo đó, điểm chuẩn của trường dao động từ 24,1 đến 28,84 điểm. Trong đó, ngành cao nhất là Kiểm toán với 28,84 điểm (năm ngoái lấy 28,38 điểm).

Tiếp đến là ngành Thương mại điện tử 28,62 điểm, ngành Kinh doanh quốc tế lấy 28,5 điểm.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Thẩm định giá, ngành Tài chính ngân hàng với 24,1 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay của ĐH Kinh tế quốc dân có nhiều ngành tăng so với năm ngoái, có 7 ngành lấy trên 28 điểm.

Năm 2025, trường lấy điểm chuẩn cao nhất là 28,83 điểm (ngành Thương mại điện tử).

>> Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân:

PHAN THẢO