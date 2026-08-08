Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM hướng đến mục tiêu tốp 50 cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam

Ngày 8-8, Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (1-9-1976 – 1-9-2026), đánh dấu nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đồng thời xác định giai đoạn phát triển mới với trọng tâm chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và sức ảnh hưởng. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh và lãnh đạo các địa phương; đại diện các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước cùng các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên và cựu người học của nhà trường qua các thời kỳ.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và chúc mừng lãnh đạo nhà trường - Ảnh: THANH HÙNG

Trường được hình thành từ năm 1976, từ một cơ sở đào tạo cán bộ về giá, tài chính - kế toán và thống kê. Đến nay, trường từng bước phát triển thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, với các lĩnh vực thế mạnh gồm tài chính, kế toán, kinh doanh, quản trị và marketing. Qua 50 năm, nhiều thế hệ người học của nhà trường đã trưởng thành, công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống tài chính, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế – xã hội, đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính và nền kinh tế. Đến năm 2026, quy mô đào tạo, đội ngũ và cơ sở vật chất của nhà trường tiếp tục được củng cố. Riêng quy mô tuyển sinh đại học tăng từ khoảng 4.000 sinh viên năm 2021 lên khoảng 10.000 sinh viên năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trao Cờ truyền thống của UBND TPHCM cho tập thể nhà trường - Ảnh: THANH HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương những thành quả và đóng góp của nhà trường trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển. Về mục tiêu phát triển nhà trường vào tốp 50 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vào năm 2030, Phó Thủ tướng đồng tình và nhấn mạnh: song hành với mục tiêu đề ra, nhà trường cần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản trị đại học hiện đại và đóng góp thực chất cho xã hội là nền tảng của sự phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhà trường phải định hướng tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: nâng cao chất lượng đào tạo và phát huy bản sắc; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển đội ngũ, đổi mới quản trị đại học; mở rộng hợp tác, tăng cường hội nhập quốc tế và phát huy lợi thế của một trường đại học thuộc Bộ Tài chính.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng đề nghị nhà trường cần rà soát đồng bộ mạng lưới cơ sở, phân hiệu, cơ cấu tổ chức và mô hình tài chính bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và phát triển bền vững; tạo đột phá về chất lượng đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế và trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách; nghiên cứu khoa học phải hướng vào giải quyết những bài toán thực tiễn của ngành tài chính, trung tâm tài chính quốc tế, nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp…

Tại buổi lễ, Trường ĐH Tài chính – Marketing TPHCM vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ truyền thống của UBND TPHCM và Bằng khen của Bộ Tài chính.

THANH HÙNG