"Nóng" chuyện trường lớp, an toàn thực phẩm trước năm học mới

Với hơn 2,62 triệu học sinh, gần 79.600 lớp học và hơn 126.200 giáo viên, TPHCM bước vào năm học 2026-2027 với áp lực lớn về trường lớp, đội ngũ và chất lượng phục vụ học sinh.

Ngày 9-8, Thường trực HĐND TPHCM phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình "Dân hỏi – Chính quyền trả lời" tháng 8-2026. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã được các ngành, địa phương trực tiếp giải đáp ngay tại chương trình.

Các đại biểu tham gia chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 8-2026

Gấp rút hoàn thiện trường lớp

Trả lời câu hỏi của cử tri Thái Bảo Nguyên về công tác chuẩn bị trường lớp, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết TPHCM đã dành hơn 274 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, cải tạo và bổ sung điều kiện hoạt động cho các trường mới thành lập.

Thực hiện chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”, đến nay đã có 24/53 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng 364 phòng học mới. Thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ 29 dự án còn lại thuộc nhóm phải hoàn thành trước ngày 5-9.

Việc bố trí giáo viên cũng được ngành giáo dục rà soát. Đến tháng 7-2026, TPHCM đã giải quyết 718 trường hợp thuyên chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; 5 trường mới thành lập được bổ sung 111 giáo viên và 10 nhân viên. Ngành giáo dục tiếp tục tuyển dụng, điều động giáo viên, ưu tiên những nơi trường lớp mới đưa vào sử dụng hoặc còn thiếu giáo viên.

Một vấn đề khác được phụ huynh đặc biệt quan tâm là việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt 82,51% ở cấp tiểu học, 71,82% ở cấp THCS và 92% ở cấp THPT. Từ năm học 2027-2028, thành phố sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại tất cả cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với sách giáo khoa, thành phố bảo đảm cung cấp cho 100% học sinh thuộc đối tượng yếu thế và toàn bộ học sinh có nhu cầu đăng ký, với kinh phí ước khoảng 288 tỷ đồng. Ông Nguyễn Bảo Quốc lưu ý, sách bài tập và sách tham khảo không phải tài liệu bắt buộc, phụ huynh, học sinh không bắt buộc phải mua.

Quang cảnh chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" tháng 8-2026

Tại phường Bình Tân, nơi có dân số đông, bài toán trường lớp cũng được địa phương chuẩn bị từ sớm. Bà Phạm Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân, cho biết địa phương đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 việc xây dựng mới 12 trường học. Công tác tuyển sinh đầu cấp được rà soát, đồng thời chuẩn bị phòng học, giáo viên, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết cho năm học mới.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, phường tăng cường quản lý, kiểm tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và an toàn trường học; phối hợp với MTTQ, khu phố giám sát hoạt động của các nhóm, lớp mầm non và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Siết chặt chất lượng bữa ăn học đường

Bữa ăn bán trú cũng nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Ông Trịnh Khắc Tỉnh, phụ huynh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn đặt vấn đề về chất lượng, nguồn gốc thực phẩm và trách nhiệm của các bên khi ký hợp đồng cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, ngành an toàn thực phẩm tập trung vào trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường, kiểm soát nguồn nguyên liệu và tăng cường hậu kiểm.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã tập huấn chuyên sâu cho hơn 4.200 nhân sự chế biến và 100% hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các trường được quán triệt trách nhiệm trực tiếp, toàn diện của hiệu trưởng đối với an toàn thực phẩm tại đơn vị; đồng thời phải công khai danh mục nhà cung cấp để phụ huynh cùng giám sát.

Với các đơn vị cung ứng suất ăn, yêu cầu đặt ra là phải chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Nhà trường thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn hàng ngày. Sở An toàn thực phẩm cho biết sẽ rà soát, kiểm tra các bếp ăn, căn tin và đơn vị cung cấp suất ăn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Các đại biểu dự chương trình

Công tác kiểm soát cũng được mở rộng ra khu vực trước cổng trường. Chính quyền phường, xã phối hợp với ngành an toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất, chấn chỉnh các xe đẩy, hàng quán tự phát kinh doanh thực phẩm không bảo đảm vệ sinh.

Đáng chú ý, Sở An toàn thực phẩm duy trì các đội quản lý an toàn thực phẩm phản ứng nhanh theo địa bàn. Khi nhận phản ánh từ phụ huynh, người dân hoặc nhà trường, lực lượng chức năng sẽ phối hợp địa phương kiểm tra, xác minh, lấy mẫu và xử lý theo quy định.

Chăm sóc sức khoẻ thể chất, tinh thần cho học sinh Cùng với việc kiểm soát bữa ăn, sức khỏe học sinh cũng được đặt trong một chương trình chăm sóc rộng hơn. Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, học sinh là công dân Việt Nam đang thực tế cư trú tại thành phố thuộc đối tượng được khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch 228/KH-UBND của UBND TPHCM. Nội dung khám được thực hiện theo nhóm tuổi, tập trung đánh giá phát triển thể chất, dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và phát hiện các yếu tố nguy cơ, bệnh lý thường gặp ở lứa tuổi học đường. Sức khỏe tâm thần cũng được đưa vào nội dung sàng lọc nhằm phát hiện sớm những học sinh có dấu hiệu căng thẳng, lo âu hoặc gặp khó khăn về tâm lý để được tư vấn, hỗ trợ và chuyển tuyến khi cần. Toàn bộ chi phí khám do ngân sách nhà nước bảo đảm. Sau khi khám, kết quả được cập nhật lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng và liên thông vào hồ sơ sức khỏe điện tử của học sinh.

THU HƯỜNG