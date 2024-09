Nam thanh niên bị sát hại sau cuộc đuổi đánh

Ngày 21-9, Công an quận 12 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra vụ nam thanh niên bị sát hại trên địa bàn.

Trước đó, tối 20-9, người dân sinh sống ở đường Tô Ký gần cầu vượt Quang Trung (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) nghe tiếng hô hoán. Mọi người bước ra, nhìn thấy nhóm thanh niên đuổi đánh nhau, rồi đi vào con hẻm trên đường này.

Ít phút sau, người dân kiểm tra, phát hiện nam thanh niên (21 tuổi) nằm gục trong con hẻm, trên người có vết thương. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng người này đã tử vong.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua truy xét, sáng 21-9, công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.

CHÍ THẠCH