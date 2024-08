Bị sát hại khi đến nhà con nợ đòi 14 triệu đồng

Ngày 28-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 2002, ngụ xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Giết người".