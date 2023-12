Nam thanh niên tàng trữ súng và gần 600 viên đạn

Chiều 26-12, Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết đang điều tra làm rõ vụ Kiều Hoàng Nam (sinh năm 2006, ngụ huyện An Minh) tàng trữ 1 khẩu súng và gần 600 viên đạn bi.