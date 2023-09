Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số

Ngày 15-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Tân và Võ Lê Hoàng Tú để điều tra tội "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".