Nâng cao nghiệp vụ pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong Công an nhân dân

Ngày 18-6, tại TPHCM, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong Công an nhân dân khu vực phía Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (V03), Bộ Công an cho biết, các năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn coi trọng công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Các vụ việc vi phạm hành chính cơ bản được lực lượng công an phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định.

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (V03), Bộ Công an phát biểu

Tuy nhiên, việc kiểm tra trong thực tiễn quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có một số hạn chế, thiếu sót, sai phạm. Một số hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng, thuộc các hành vi bị nghiêm cấm dẫn đến một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện và phải bồi thường. Điều này gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an.

Hội nghị tập huấn nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của cán bộ, chiến sĩ công an.

Quang cảnh hội nghị

Cùng với đó là hạn chế những thiếu sót, sai phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Công an và công an các tỉnh thành phía Nam tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Cục V03; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) trình bày chuyên đề về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân; xác định vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả...

CHÍ THẠCH