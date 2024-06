Nhiều kết quả tích cực trong thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính

Chiều 14-6, Đoàn kiểm tra Bộ Công an có buổi kết luận sau gần 4 ngày kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật (THPL) và quản lý về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) tại Công an TPHCM.

Từ ngày 11-6 đến ngày 14-6, Đoàn kiểm tra Bộ Công an kiểm tra công tác tổ chức TTPL và quản lý về xử lý XLVPHC tại Công an TPHCM và 5 đơn vị trực thuộc, gồm: Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Công an quận 1 và Công an huyện Nhà Bè.

Đoàn kiểm tra xác định Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức THPL và quản lý về XLVPHC; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này.

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

Qua đó, Công an TPHCM góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thành phố tiếp tục là đầu tàu, động lực phát triển của cả nước.

Với các đơn vị được kiểm tra cũng cơ bản tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cán bộ chiến sĩ theo nội dung, tiến độ đề ra.

Dù vậy, công tác tổ chức THPL và quản lý về XLVPHC của Công an TPHCM cùng các đơn vị trực thuộc được kiểm tra vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót và vướng mắc.

Quang cảnh buổi làm việc

Do đó, các đơn vị cần sớm có giải pháp để kịp thời khắc phục và nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này trong thực tiễn.

Đoàn ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Công an TPHCM và các đơn vị trực thuộc và đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an TPHCM tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức THPL và quản lý về XLVPHC.

Tin liên quan Bộ Công an kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tại Công an TPHCM

CHÍ THẠCH