Nắng gián đoạn, mưa dông xuất hiện trở lại tại Nam bộ

Một góc thành phố Cần Thơ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 25-4 Nam bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, với mức nhiệt cao nhất từ 32–35 độ C, vài nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24–27 độ C. Dự báo từ chiều tối, mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện trên nhiều địa phương, tập trung ở các tỉnh miền Tây và lan dần về phía Đông.

Sau đó đêm và sáng sớm 26-4, có thể tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam thổi nhẹ cấp 2–3, nhưng trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn hiện hữu, đòi hỏi người dân cần tăng cường cảnh giác. Khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển khi trời dông bão, tránh trú dưới cây lớn hoặc nơi dễ bị sét đánh; đảm bảo an toàn cho nhà cửa, thiết bị điện khi có mưa.

VĨNH TƯỜNG