Nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm

Tối 2-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 52, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 3 dự thảo: Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) Chính phủ cho biết, tại dự thảo mới nhất, Chính phủ đã chỉnh lý nội dung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ kinh doanh.

Thứ nhất, về điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế, dự thảo điều chỉnh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Đồng thời, mức 500 triệu đồng/năm này cũng là mức được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Chẳng hạn, trường hợp hộ, cá nhân phân phối, cung cấp hàng hóa có doanh thu 1 tỷ đồng/năm và không xác định được chi phí thì chỉ phải thực hiện nộp thuế TNCN đối với phần vượt trên 500 triệu đồng với thuế suất 0,5%, nghĩa là số thuế phải nộp là (1000-500) x0,5%=2,5 triệu đồng/năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: QUANG PHÚC

Áp dụng mức doanh thu này, theo số liệu hiện nay ngành thuế quản lý, tính đến tháng 10-2025, có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên (trong đó có các hộ, cá nhân kinh doanh vẫn đang thực hiện theo phương pháp khoán, một số hộ, cá nhân đang thực hiện theo kê khai) thì dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế (chiếm khoảng 90% trên tổng số 2,54 triệu hộ kinh doanh). Theo ước tính của cơ quan thuế, tổng số thuế giảm (bao gồm cả thuế TNCN và thuế giá trị gia tăng) khoảng 11.800 tỷ đồng.

Thứ hai, bổ sung quy định đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng/năm áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí) để đảm bảo thu thuế theo đúng bản chất của thuế thu nhập và áp dụng thuế suất 15% tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định tại Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15 đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm.

Theo đó, tất cả hộ, cá nhân kinh doanh đều nộp thuế theo thu nhập thực tế, nếu thu nhập nhiều thì nộp thuế nhiều, thu nhập ít thì nộp ít, nếu không có thu nhập thì không phải nộp thuế.

Đồng thời, Chính phủ cho biết sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 25, điều 5 Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15 để nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm để đảm bảo đồng bộ, thống nhất về mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN.

Về việc điều chỉnh doanh thu không phải nộp thuế, dự thảo Luật giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cho phù hợp với việc quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (cơ quan thẩm tra dự án luật) nhận xét, đối với các nội dung liên quan đến chính sách thuế TNCN đối với các hộ, cá nhân kinh doanh, dự thảo đã được tiếp thu tương đối toàn diện và cơ bản. Dự kiến, Luật Thuế TNCN sửa đổi sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào sáng 10-12.

ANH PHƯƠNG