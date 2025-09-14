Hoàn thiện dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 10

Chính phủ yêu cầu dự thảo Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 278/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9-2025 (phiên thứ nhất).

Chính phủ đề nghị các bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các dự án luật bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội để đảm bảo chất lượng, tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025).

Trong đó, với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nói chung và chính sách thuế thu nhập cá nhân nói riêng.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án luật bảo đảm các yêu cầu.

Chính phủ yêu cầu rà soát, bổ sung các khoản thu nhập (trợ cấp thôi việc, các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả...) vào đối tượng miễn thuế; hoàn thiện quy định về biểu thuế lũy tiến theo phương án 2 như Bộ Tài chính báo cáo; đồng thời, đánh giá kỹ tác động đối với nội dung quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, tránh gây xáo trộn lớn cho hoạt động kinh doanh của người dân, đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ việc khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Chính phủ cũng yêu cầu dự thảo luật cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng; giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo luật.

Trước đó, tại dự thảo tờ trình dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất phương án sửa đổi biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, mức thuế suất cao nhất là 35% (theo Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm 7 bậc thuế: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% và 35%).

2 phương án sửa đổi biểu thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính cho biết, đối với phương án 2, cơ bản mọi cá nhân có thu nhập tính thuế từ 50 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được giảm thuế tương đương phương án 1. Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế trên 50 triệu đồng/tháng thì mức độ giảm sẽ nhiều hơn phương án 1.

Theo cơ quan soạn thảo, qua quá trình lấy ý kiến, đa số đều đề nghị thực hiện theo phương án 2. Cũng có ý kiến đề xuất giãn các mức thu nhập trong từng bậc thuế cao hơn nữa, hạ thuế suất từng bậc, thậm chí giảm trần từ 35% xuống 30% hoặc 25%...

Hiện tại trong khu vực, mức thuế suất cao nhất thường là 35% như Thái Lan, Indonesia, Philippines; còn Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ áp dụng mức trần 45%...

Việc điều chỉnh thuế suất theo 2 phương án nêu trên, cùng với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh, bổ sung các khoản giảm trừ khác như y tế, giáo dục…, gánh nặng thuế sẽ giảm đáng kể, nhất là với nhóm thu nhập trung bình - thấp sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với cá nhân có thu nhập ở mức cao hơn, mức độ điều tiết thuế cũng giảm hơn so với hiện hành.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, điều chỉnh biểu thuế theo phương án 1, mức giảm thu ngân sách là 7.120 tỷ đồng và theo phương án 2, mức giảm thu là 8.740 tỷ đồng. Bộ Tài chính trình Chính phủ thực hiện theo phương án 2.

