Điều chỉnh hàng loạt ngưỡng tính thuế thu nhập cá nhân

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi tập trung vào việc hoàn thiện các quy định hiện hành, đồng thời bổ sung các cơ chế mới nhằm quản lý các nguồn thu nhập phát sinh và phân cấp, phân quyền trong điều chỉnh chính sách.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình về các dự án luật, sáng 4-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 4-11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo về các dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Về Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo luật tập trung vào việc hoàn thiện các quy định hiện hành, đồng thời bổ sung các cơ chế mới nhằm quản lý các nguồn thu nhập phát sinh và phân cấp, phân quyền trong điều chỉnh chính sách.

Trong đó, việc điều chỉnh giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến là những nội dung được dự kiến sẽ tác động trực tiếp đến người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Dự thảo luật đã nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Với mức giảm trừ mới này, cá nhân chưa phải nộp thuế nếu có thu nhập từ 17 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc) hoặc 24 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc) hoặc 31 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc).

Đối với cá nhân kinh doanh, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế được điều chỉnh lên tới 200 triệu đồng/năm để đảm bảo đồng bộ với quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng.

Quang cảnh hội trường Diên Hồng, sáng 4-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Đáng lưu ý, dự thảo Luật bổ sung quy định nhằm mở rộng phạm vi quản lý thuế đối với các loại hình thu nhập mới phát sinh.

Theo đó, đối với chuyển nhượng vàng miếng, dự thảo luật quy định thu thuế TNCN với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế và điều chỉnh thuế suất.

Cùng với đó, dự thảo cũng điều chỉnh ngưỡng thu nhập để xác định thu nhập tính thuế đối với một số khoản thu nhập từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng, áp dụng cho thu nhập từ trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ nhận thừa kế, và quà tặng.

Dự thảo Luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026. Tuy nhiên, để đồng bộ với thời gian áp dụng của mức giảm trừ gia cảnh mới, quy định đối với cá nhân kinh doanh, biểu thuế lũy tiến và các nội dung liên quan đến tiền lương, tiền công dự kiến có hiệu lực thi hành sớm hơn, từ ngày 1-1-2026.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ, quy định về mức giảm trừ gia cảnh là nội dung quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Ủy ban đề nghị tiếp tục quy định cụ thể mức giảm trừ gia cảnh trong dự thảo luật, mà không giao Chính phủ quy định về mức giảm trừ gia cảnh (khoản 1, điều 10 dự thảo), vì kinh nghiệm thực tế cho thấy mức giảm trừ gia cảnh không được điều chỉnh một cách quá thường xuyên, liên tục và không phải là nội dung mang tính cấp bách cần giao Chính phủ quy định.

Bên cạnh đó, thu nhập chịu thuế là nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế, và cần được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch trong luật. Trên cơ sở đó, Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể các khoản thu nhập chịu thuế ngay trong dự thảo luật và bỏ quy định giao Chính phủ quy định thu nhập khác.

Về quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế, Ủy ban Kinh tế và Tài chính ghi nhận nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc thỏa đáng, do lo ngại việc đánh thuế này có thể gây bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

“Việc đánh thuế vào khoản tiết kiệm từ vàng của người dân có thể không mang ý nghĩa nhân văn, xã hội và quản lý kinh tế. Đề nghị Chính phủ cung cấp thông tin về thời điểm dự kiến áp dụng các quy định này”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Về hiệu lực thi hành, dự thảo luật quy định các điều khoản liên quan đến tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh có hiệu lực từ 1-1-2026, các điều khoản còn lại có hiệu lực từ 1-7-2026. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định tất cả các điều khoản liên quan đến việc tính toán nghĩa vụ thuế đối với người làm công ăn lương và cá nhân kinh doanh có cùng thời điểm thi hành, nhằm bảo đảm tính khả thi. Nhiều ý kiến đề nghị toàn bộ dự thảo luật có hiệu lực thi hành từ 1-1-2026 để các quy định mới sớm đi vào thực tế, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế và Tài chính nói thêm.

ANH PHƯƠNG