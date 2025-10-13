Đề xuất bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, vàng miếng chịu thuế thu nhập cá nhân

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi báo cáo quan điểm thẩm tra

Chiều 13-10, dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong khuôn khổ phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trình bày tờ trình dự án, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, dự thảo luật đã bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, vàng miếng; biển số xe ô tô trúng đấu giá… vào nhóm chịu thuế thu nhập cá nhân. Dự thảo giao Chính phủ quy định chi tiết về các khoản thu nhập khác để đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho hay, qua thẩm tra, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh. “Cũng có ý kiến đề nghị bổ sung việc xác định/giới hạn ngưỡng trọng lượng vàng miếng bị đánh thuế thu nhập cá nhân”, ông nói thêm.

Về biểu thuế lũy tiến từng phần, Chủ nhiệm Phan Văn Mãi thông tin, nhiều ý kiến trong cơ quan thẩm tra băn khoăn về tính hợp lý trong phương án điều chỉnh các mức ngưỡng thu nhập và mức thuế suất tương ứng.

Theo đó, phần thu nhập tính thuế/năm còn quá thấp so với mức thu nhập thực tế đã thay đổi tính từ thời điểm 2009 khi bắt đầu áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân. Cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc khả năng xác định phần thu nhập tính thuế tăng tương ứng với tốc độ tăng mức lương cơ sở của năm 2025 so với thời điểm năm 2009 hoặc tương ứng tốc độ tăng GDP/đầu người.

Từ đó, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng, việc sửa đổi biểu thuế như dự thảo luật chưa thật sự hợp lý và bảo đảm công bằng cho người nộp thuế giữa các nhóm thu nhập. Có ý kiến đề nghị giữ quy định 7 bậc với khoảng cách các bậc là 5% như quy định hiện hành và chỉ điều chỉnh đối với thu nhập tính thuế ở mỗi bậc cho phù hợp hơn với thực tế hiện nay, bảo đảm quyền và lợi ích của người nộp thuế.

Đặc biệt, để đảm bảo khắc phục toàn diện hơn những vấn đề đặt ra trong thực tiễn trong việc xác định các khoản giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn vừa qua và xu hướng phát triển cũng như thông, lệ quốc tế, dự thảo đề xuất sửa đổi quy định về giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc.

Quang cảnh phiên họp

Chính phủ cho biết, hiện tại đã soạn thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua theo hướng tăng thêm trên 40% so với mức hiện hành (tương ứng là 15,5 triệu đồng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc).

Qua thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về mức giảm trừ gia cảnh là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

“Quy định về mức giảm trừ gia cảnh là một trong những nội dung quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và dư luận trong quá trình sửa đổi, bổ sung luật; là một trong những căn cứ quan trọng để người nộp thuế xác định nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ.

Khác với đề xuất của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra cho rằng thực tiễn nước ta cũng như qua nghiên cứu kinh nghiệm các nước, việc xem xét, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh về cơ bản không phải là nội dung cần thực hiện thường xuyên, liên tục; không đặt ra sự cần thiết, cấp bách về việc phải giao cho Chính phủ quy định về mức giảm trừ gia cảnh.

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban thẩm tra đề nghị luật cần quy định cụ thể mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế và người phụ thuộc như cách thể hiện của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành để bảo đảm về thẩm quyền và sự rõ ràng, minh bạch.

Các ý kiến phát biểu tại phiên họp đều tán thành quan điểm giảm bớt gánh nặng thuế cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ ngày 3-10, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Chính sách thuế và phí, lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính thống nhất với Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ đưa vào dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) nội dung thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng. Mức đề xuất ban đầu là thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng theo từng lần giao dịch.

ANH PHƯƠNG