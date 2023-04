Nắng nóng ở Nam bộ vẫn kéo dài

Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 22 đến 23-4, Tây Bắc bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 24 đến 25-4, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 26 đến 28-4, ít mưa, trưa chiều trời nắng.

Tại Trung bộ, từ ngày 22 đến 24-4, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Từ ngày 25 đến 26-4, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông cục bộ. Từ ngày 26 đến 28-4, khu vực này ít mưa, trời nắng ráo.

Ông Trần Hồng Thái cũng cho biết, ngày 22 đến 28-4, Tây Nguyên và Nam bộ ngày nắng, Nam bộ có nắng nóng diện rộng, Tây Nguyên nóng cục bộ.

Mặc dù Đông Bắc bộ có nắng nóng cục bộ, Tây Bắc bộ nắng nóng gay gắt nhưng Hà Nội trong hai ngày 22 và 23-4, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Từ ngày 24 đến 25-4, có mưa rào và có nơi có dông. Từ 26 đến 28-4 không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - thủy văn quốc gia, dự báo diễn biến nắng nóng trong hôm nay và ngày mai:

Ở phía Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-50%. Khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. Phía Đông Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

“Ngày 24-4, nắng nóng sẽ dịu dần ở Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nắng nóng ở Nam bộ còn có khả năng kéo dài”, cơ quan khí tượng cảnh báo.