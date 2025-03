Nắng nóng và hạn mặn kéo dài, cần tích trữ nước

Người dân xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre chắt chiu từng giọt nước mùa hạn mặn. Ảnh tư liệu: SGGPO

Chiều 20-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - Thủy văn quốc gia thông tin, khu vực miền Đông Nam bộ đã ghi nhận tình trạng nắng nóng cục bộ trong những ngày qua. Độ ẩm chiều 20-3 chỉ đạt khoảng 55-65%.

Trong khi đó tại ĐBSCL, tình trạng xâm nhập mặn có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt trên các sông lớn như sông Tiền, sông Hậu, sông Hàm Luông và sông Cái Lớn.

Dự báo trong hai ngày 21 và 22-3, miền Đông Nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 12 đến 15 giờ hàng ngày.

Đặc biệt, nền nhiệt thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo khoảng 2-4 độ C, nhất là tại các khu vực có mặt đệm như đường nhựa và bê tông.

Đối với tình hình xâm nhập mặn, dự báo từ ngày 21 đến 31-3, xâm nhập mặn sẽ tiếp tục giảm trong những ngày đầu nhưng có khả năng tăng mạnh vào cuối tháng.

Chiều sâu ranh mặn 4‰ dao động khoảng 40-60km (tính từ cửa sông) trên các sông Hàm Luông, Cổ Chiên, Hậu, Cửa Tiểu, Cửa Đại và Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây.

Các chuyên gia thời tiết cảnh báo nắng nóng tại Đông Nam bộ có thể kéo dài trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cũng như nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh. Người dân cần đề phòng sốc nhiệt, mất nước khi làm việc ngoài trời nắng trong thời gian dài. Tại ĐBSCL, người dân cần chủ động tích trữ nước ngọt khi triều thấp để đảm bảo nguồn cung ổn định, thích ứng tình trạng hạn mặn tăng trở lại do nắng nóng.

PHÚC HẬU