Nắng nóng vượt 41°C và còn tiếp tục tăng

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, trong hai ngày 17 và 18-4, nền nhiệt ở nhiều nơi thuộc Tây Bắc của Bắc bộ và Trung bộ đã vượt 40oC. Trong đó, ngày 18-4, nhiệt độ tại Sông Mã (Sơn La) là 40,4oC; tại Mường La (Sơn La) là 41,2oC; tại Yên Châu (Sơn La) là 41,2oC; tại Tương Dương (Nghệ An) là 39,9oC… Từ Thanh Hóa đến Phú Yên xuất hiện nắng nóng, nền nhiệt độ cao. Riêng khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế và Điện Biên, Sơn La có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Do áp thấp nóng phát triển, dự báo ngày 19-4, nhiệt độ phổ biến tại các khu vực trên tiếp tục ở mức 36-39oC và có nơi trên 40oC. Đến ngày 20-4, nắng nóng ở Tây Bắc bộ sẽ mở rộng ra Đông Bắc bộ và ngày 21-4 thì có nắng nóng diện rộng ở nhiều nơi trên cả nước. Theo các chuyên gia khí tượng, đỉnh nhiệt của đợt nắng nóng này là ngày 21-4.

Nhận định, đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở Tây Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và nắng nóng ở khu vực Đông Bắc bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 23-4. Từ ngày 24-4 nắng nóng dịu dần.

Đây là đợt nắng nóng gay gắt thứ hai kể từ đầu mùa nắng đến nay tại miền Bắc và miền Trung. Chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nắng nóng còn gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nắng nóng.