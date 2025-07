Thiêng liêng Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, các triều đại tiếp nối đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược; giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc. Bao thế hệ tiền nhân đã hy sinh để có được giang sơn, gấm vóc như ngày nay.

Các thế hệ trong thời đại Hồ Chí Minh tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần hào hùng, hào khí đó để lập nhiều chiến công chói lọi, hiển hách, viết tiếp những trang vàng trong lịch sử dân tộc, đưa dân tộc Việt Nam sánh vai cùng các dân tộc độc lập - tự do, hòa bình, phát triển trên thế giới.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ban ngành và người dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Thủ tướng, trong các cuộc kháng chiến cứu nước, chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả của thể kỷ XX, đất nước ta có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ. Trong đó, hơn 300.000 người chưa tìm được đầy đủ thông tin, 175.000 chiến sĩ, liệt sĩ chưa xác định được nơi hy sinh.

“Đất nước ta vinh dự, tự hào đã sinh ra những Anh hùng liệt sĩ – những người đã làm rạng rỡ non sông đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; vì hạnh phúc của nhân dân. Thế hệ hôm nay nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy”, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động bày tỏ.