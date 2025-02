Neko Lê kết hợp Tăng Phúc và producer Khánh trong ca khúc mới

Liều thuốc cho chúng ta mang hơi hướng nhạc house (nhạc dance điện tử đặc trưng bởi nhịp four on the floor và tempo từ 120 tới 130 nhịp một phút).

Âm nhạc được Producer Khánh “đo ni đóng giày” cho Neko Lê và Tăng Phúc.

Về phần hình ảnh, Neko Lê "bắt tay" với đạo diễn Lê Quân, với việc sử dụng dày đặc các hiệu ứng thị giác. Đặc biệt Tăng Phúc, Producer Khánh ngày thường có phần điềm đạm cũng "quậy" hết mình, phá cách với đủ tạo hình trong sản phẩm âm nhạc của Neko Lê.

Nói về lý do mời anh tài Tăng Phúc vào dự án mới, Neko Lê cho biết, đã có cơ hội làm việc với Tăng Phúc trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Cả hai hợp tính và có nhiều điểm tương đồng trong cách làm việc, tư duy âm nhạc.

Neko Lê cho biết thêm, hành trình rực rỡ anh may mắn có được khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai là bước đà để bản thân nỗ lực hơn trong thời gian tới.

Neko Lê (tên thật Lê Trường Sơn, sinh năm 1990) được biết đến với vai trò đạo diễn loạt phim như: Thạch Sanh Lý Thanh, Tâm sắc Tấm, Nam Phi liên hoàn kế... cùng các sản phẩm của Phở Đặc Biệt, BB Trần. Anh xuất thân là đạo diễn, rapper và ra mắt với vai trò ca sĩ hồi tháng 10-2024 với MV debut Cứ để anh và Liều thuốc cho chúng ta là sản phẩm âm nhạc thứ 2. Hiện, Neko Lê đang thực hiện lịch trình cá nhân và tập luyện cho concert Anh trai vượt ngàn chông gai được tổ chức vào ngày 22 và 23-3 tại TPHCM.

THU HƯƠNG