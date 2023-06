New Zealand quảng bá trái cây, thực phẩm tại Việt Nam

Sáng 12-6, thông tin từ một số siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TPHCM, trái cây tươi New Zealand sẽ “ồ ạt” đến tay người tiêu dùng trong cao điểm hè này.

Trước đó, Cơ quan Thương mại và Phát triển New Zealand đã ra mắt chiến dịch “New Zealand Made With Care” nhằm nâng cao nhận thức, nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thực phẩm và đồ uống (F&B) đến từ New Zealand tại thị trường Việt Nam.

Hiện tại, một số nhà nhà bán lẻ như WinMart, Lotte Mart, Aeon Mall, Central Retail (BigC, Go!…) bày bán nhiều loại táo, kiwi New Zealand với mức giá phù hợp. Song song đó, hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá khác nhằm kích cầu mua sắm hè 2023 cũng được triển khai.

Bà Tredene Dobson, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, cho biết các sản phẩm F&B được xuất khẩu từ New Zealand sang Việt Nam vào năm 2022 đạt tổng giá trị 798 triệu đôla New Zealand.

Trong đó, táo và kiwi là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của New Zealand sang thị trường Việt Nam, với tổng giá trị xuất khẩu đạt 183,98 triệu đô la New Zealand vào năm 2022.

Chiến dịch bán lẻ “Made With Care” năm 2023 hướng đến mục tiêu mở rộng giá trị thương hiệu cho sản phẩm thực phẩm và đồ uống nổi bật, có hương vị thơm ngon và tốt cho sức khỏe của New Zealand đến thị trường Việt Nam.