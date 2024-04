Ngăn chặn tội phạm nhắm tới trẻ em

Liên quan đến vụ việc 2 cháu bé bán vé số tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) bị dụ về nhà, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng. Thông tin này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cơ quan chức năng ngăn chặn loại tội phạm này.

Không thể lơ là

Vào tháng 3-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Bình, TPHCM đã khởi tố vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, để điều tra về vụ bé gái N.S. (9 tuổi) nghi bị ông F.M. (quốc tịch New Zealand) xâm hại. Theo đó, do gia đình nghĩ bé N.S. và ông F.M. quen nhau nên đã không nghi ngờ, và để ông F.M. ở phòng riêng cùng bé gái. Sau một thời gian, gia đình phát hiện ông F.M. có những hành động dâm ô bé N.S...

Từ những vụ việc đã xảy ra thời gian gần đây, phụ huynh cảnh giác hơn khi đưa con nhỏ tới các khu vực công cộng như công viên, phố đi bộ. Chị Hà Lan (sinh năm 1991, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, chị có con gái mới hơn 2 tuổi và bé rất hiếu động, thích đi chơi công viên. Mỗi lần đưa cháu đi chơi, gia đình không dám rời mắt khỏi cháu. Sau khi có sự việc dụ dỗ, bắt cóc trẻ em ở nơi đông người, gia đình càng thêm lo lắng mỗi khi cho con ra ngoài.

Tương tự, vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1993, ngụ quận 7, TPHCM) nhiều năm nay phải gửi 2 con nhỏ 7 tuổi và 4 tuổi cho hàng xóm đón tan học, do thời gian đi làm lệch với thời gian đưa đón con. Sau khi đọc tin tức về các vụ bắt cóc, dâm ô trẻ em liên tiếp xảy ra ở TPHCM, chị Ngân nhận ra bản thân đã quá chủ quan với phương án này.

Không chỉ bé gái, mà các bé trai cũng có thể là nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục. Vụ 4 bé trai ở TPHCM bị đối tượng N.T.D. (SN 1969, ngụ quận 4) thực hiện hành vi dâm ô rồi quay clip tại hồ bơi xảy ra vào năm 2022 cũng gây rúng động dư luận. Ông N.T.D. khai nhận thường la cà ở công viên trên đường Vĩnh Khánh (quận 4), nói chuyện với các bé trai rồi hứa dạy bơi để thực hiện hành vi đồi bại.

Là người mẹ có con trai chuẩn bị vào học lớp 1, chị Lê Yến Chi (sinh năm 1987, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) đã trang bị cho con trai những kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình trước hành vi xấu. “Nhiều phụ huynh nghĩ con mình là con trai, không có khả năng bị lạm dụng nên thường ít quan tâm đến những gì con chia sẻ hay những thay đổi ở cơ thể và biến đổi tâm lý nơi con, như vậy càng nguy hiểm cho bé”, chị Chi chia sẻ.

Cảnh báo tội phạm mua bán người

Trở lại với vụ việc 2 bé gái bị dẫn dụ tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), hiện nay Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi về 2 tội danh “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” và “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”.

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ mới đây, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM thông tin thêm về vụ việc này và đưa ra cảnh báo về tội phạm mua bán người. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng.

Thời gian tới, Công an TPHCM sẽ tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các hội nhóm kín, ứng dụng số về cho - nhận con nuôi, mang thai hộ, hiến tặng thận… để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng cầm đầu lập nhóm. Đồng thời, cơ quan chức năng rà soát, nắm tình hình người ăn xin, người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn và phối hợp cơ quan liên quan kịp thời xử lý các trường hợp mua bán người.

Công an TPHCM thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở về lưu trú, nhà trọ cho thuê, nhằm phát hiện người đang sinh sống có nguy cơ nuôi dưỡng thai phụ, người chờ bán thận. Đồng thời sẽ rà soát các bệnh viện, quản lý tốt thông tin về sản phụ, chứng sinh, khai sinh và tổ chức các buổi học tập để người dân nắm bắt thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán người, từ đó nâng cao cảnh giác.

Nói về động cơ, mục đích của đối tượng dẫn dụ 2 bé gái, ông Võ Văn Tài, Trưởng khoa Kiểm sát hình sự, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM, nhận định rằng đây chắc chắn là hành vi có động cơ vụ lợi. Hiện nay, tình hình tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em có các hình thức: đối tượng phạm tội có tính biến thái, lạm dụng trẻ em để thỏa mãn những dục vọng thấp hèn; đối tượng dẫn dụ trẻ em nhằm sử dụng hình ảnh đưa lên các trang web “đen” khai thác lợi nhuận bất hợp pháp; bắt cóc để tống tiền người thân của trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản... Ngoài ra, còn có hành vi bắt cóc để trả thù cá nhân, tuy nhiên động cơ này thường ít xảy ra hơn.

Được hỗ trợ pháp lý Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Đoàn Luật sư TPHCM), Chi hội luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã cử người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 2 bé gái. Theo luật sư Nữ, các vụ bắt cóc trẻ em thường do sơ suất của phụ huynh khi rời xa tầm mắt với trẻ; sự cả tin của phụ huynh, giáo viên khi giao trẻ em cho người đón. Bên cạnh đó, những người quen biết, thân cận với trẻ cũng có thể lợi dụng để đưa đón trẻ vào mục đích xấu. Qua những nguyên nhân trên, phụ huynh và giáo viên cần chú ý, cảnh giác để phòng ngừa trẻ bị bắt cóc, nhất là khi đưa trẻ đến những nơi công cộng.

