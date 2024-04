Ngân hàng Nhà nước giảm giá tham chiếu đấu thầu vàng miếng

Sau khi hủy phiên đấu thầu vàng miếng SJC vào sáng 22-4 do không đủ số lượng thành viên dự thầu và chuyển tiền đặt cọc theo đúng quy định, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng vào sáng mai, thứ ba ngày 23-4. Phiên đấu thầu được tổ chức tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước – NHNN, địa chỉ 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

NHNN cho biết đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký dự thầu, đặt cọc ngay trong hôm nay. Số lượng vàng miếng đấu giá là 16.800 lượng vàng miếng SJC với mức giá tham chiếu là 80,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với giá tham chiếu dự kiến diễn ra ngày 22-4. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng vàng miếng SJC. Để tham gia đấu thầu, các thành viên được yêu cầu đặt cọc 10% giá trị đặt mua (so với giá tham chiếu).

Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô, tương đương 1.400 lượng. Khối lượng tối đa được phép đặt thầu là 20 lô, tương đương 2.000 lượng. Bước giá dự thầu là 10.000 đồng/lượng. Theo quy định, mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký 1 mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do NHNN công bố. Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký 1 mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá tham chiếu.

Hiện có 26 đơn vị, bao gồm tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với NHNN. Trước thời điểm phiên đấu thầu này diễn ra, có 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia phiên đấu thầu.

Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày 12-3-2013 của Thống đốc NHNN hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường của NHNN; Quyết định số 563/QĐ-NHNN ngày 18-3-2013 ban hành quy trình về mua, bán vàng miếng của NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

Đây là lần đầu tiên sau 11 năm NHNN tổ chức một phiên đấu thầu vàng miếng. Trong năm 2013, NHNN đã tổ chức 76 phiên đấu thầu bán vàng miếng, với tổng khối lượng trúng thầu là 1.819.900 lượng trên tổng số 1.932.000 lượng chào thầu.

Vàng SJC thu hẹp đà giảm sau khi Ngân hàng Nhà nước dời ngày đấu thầu vàng

Sau thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết buổi đấu thầu vàng dự kiến diễn ra sáng hôm nay 22-4 bị hủy do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định, giá vàng SJC trưa nay đã được thu hẹp đà giảm so với buổi sáng.

Vào khoảng 12 giờ 30 tại TPHCM, Công ty SJC tăng 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, giao dịch ở mức 81 triệu đồng/lượng mua vào và 83,5 triệu đồng/lượng bán ra; giảm 1 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với cuối tuần trước. Tiệm vàng Mi Hồng giao dịch vàng SJC ở mức 81,7 triệu đồng/lượng mua vào và 83,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán so với sáng nay; tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 80,9 triệu đồng/lượng mua vào và 83,35 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 750.000 đồng chiều mua và tăng 500.000 đồng chiều bán so với sáng nay; giảm 750.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với cuối tuần trước.

Trong khi giá vàng SJC thu hẹp đà giảm so với sáng nay thì vàng nhẫn 9999 trưa nay tiếp tục giảm thêm. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 loại 1, 2 và 5 chỉ ở mức 74,2 triệu đồng/lượng mua vào và 76,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay; tổng cộng giảm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước. Công ty PNJ niêm yết ở mức 74,3 triệu đồng/lượng mua vào và 76,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay; tổng cộng giảm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 12 giờ 30 ngày 22-4 (giờ Việt Nam) ở mức 2.369,76, giảm khoảng 9 USD so với sáng nay. Mức giá này sau quy đổi tương đương 72,7 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng SJC khoảng 10,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 9,8 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới đang thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,6 triệu đồng/lượng.